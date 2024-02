Je zakonca Janša na Dunaj povabil ustanovni član Foruma 21?

Potem ko sta se zakonca Janša na družbenem omrežju Instagram pohvalila, da sta se v četrtek na Dunaju udeležila tradicionalnega opernega plesa, se je za objavo z istega dogodka na Instagramu odločil tudi nekdanji prvi mož idrijske Hidrie Edvard Svetlik. Zdaj vinogradnik in vinar je na svojem profilu Svetlik Wine objavil skupinsko fotografijo z ženo Ivico in Janezom Janšo ter Urško Bačovnik Janša.

"Ponosen sem, da sem bil povabljen na dunajski operni ples 2024," je Edvard Svetlik, eden izmed ustanovnih članov Foruma 21, ki je sicer kmalu zatem izstopil, zapisal pod fotografijo. Kot je razvidno iz objave, sta se znana slovenska para fotografirala v eni izmed lož, ki ponujajo najboljši pogled na plesišče in za katere morajo udeleženci najznamenitejšega avstrijskega družabnega večera leta globoko seči v žep.

Cenik, objavljen na spletni strani dunajske opere (vir), namreč razkriva, da so letošnje cene za zakup lož segale od 14 tisoč pa do kar 24.500 evrov. Najcenejša s ceno 14 tisoč evrov je bila loža z nekoliko stranskim pogledom na plesišče, sprejela pa je največ šest oseb. Za 18 tisoč evrov je bilo mogoče najeti tako imenovano premijsko ložo z boljšim pogledom na plesišče. Kar 24.500 evrov je bilo medtem treba odšteti za dvojno ložo, v kateri je bilo prostora za dvanajst oseb. Za enako ceno, 24.500 evrov, pa je bila le izbrancem, natančneje osebam, ki dunajski operni hiši vsako leto donirajo vsaj 30 tisoč evrov, na voljo ekskluzivna loža za največ dvanajst oseb (osem sedišč in štiri stojišča), ki je med drugim vključevala tudi postrežbo s hrano in pijačo.

Svetlik za Siol.net ni želel podrobneje pojasnjevati udeležbe na dogodku. Na vprašanje ali je on na Dunaj povabil Janšo, ni želel odgovoriti. Ponovil je le, da so ponosno in dostojno predstavljali Slovenijo. Zatrdil je, da je za operni ples prejel vabilo in da za vstopnico ni plačal iz lastnega žepa. Svetlikova družina je sicer na Managerjevi lestvici najbogatejših s 74 milijoni evrov premoženja uvrščena na 32. mesto.

Na stranko SDS smo že v petek naslovili vprašanje, ali sta si zakonca Janša dogodek na Dunaju ogledala iz ene od lož in ali sta v tem primeru stroške najema lože poravnala sama oziroma je za zakup lože plačal kdo drug (in če to drži, kdo je bila ta oseba). Odgovorov še nismo prejeli, objavili jih bomo, ko jih prejmemo.

Po videoposnetkih, ki ju je Janša objavil na Instagramu, je razvidno, da so bili slovenski gostje razmeroma blizu dogajanju na plesišču.

Janša je za svečani dogodek oblekel tako imenovano popolno večerno obleko ali white tie, njegova žena pa dolgo rdečo obleko z volančki, ki jo je dopolnila z rokavicami v enaki barvi.

Letošnji operni ples v Dunajski državni operi je bil 66. po vrsti. Udeležilo se ga je 5.150 obiskovalcev iz sveta slavnih, politike in gospodarstva. Dogodek je bil razprodan. Prosto dostopne vstopnice, ki jih lahko kupi kdorkoli, so letos stale 385 evrov, od tega je 35 evrov dobrodelnega prispevka. Organizator pa zelo ozkemu krogu povabljenih, tudi politikom in gospodarstvenikom iz tujine, dodeli brezplačne vstopnice.