Izgubljeno desetletje: število otrok s čezmerno telesno težo zraslo za tretjino #video

Gibalne sposobnosti otrok, ki že pred epidemijo niso bile optimalne, so v preteklih dveh letih upadle še za dodatnih 16 odstotkov. "Epidemija je zagotovo razkrila težave, ki so bile znane že prej. Zdravstveno stanje, kar zadeva zmogljivosti otrok in tudi prehranjenost, se zadnja leta kar poslabšuje," je stanje pojasnil pediater Denis Baš.

Telesnih sposobnosti ne smemo zanemarjati, saj hkrati navadno upadejo tudi intelektualne sposobnosti, poviša se zdravstveno tveganje.

Otroci so počasnejši

"Seveda opažamo, da so otroci počasnejši. Počasnejši so v zaznavanju, počasnejši so v pisanju, počasnejši so v branju. In to je zelo velika težava, ki lahko pripelje v letošnjem šolskem letu do enega od najslabših uspehov otrok v šoli," pa je svoje izkušnje razložil vodja nacionalnega sistema športnovzgojni karton Gregor Starc.

Za doseganje stanja pred letom 2020 bomo po mnenju stroke tako potrebovali vsaj desetletje, pa še to le, če bomo ustrezno ukrepali.

Večina dobrih in slabih navad izvira od doma

"Zelo podpiramo predvsem dodatno uro športne vzgoje, ki so jo napovedali v šolah," pa je dejal Baš.

Debelost in slaba gibalna učinkovitost otrok sta torej izziva, ki vplivata na vso družbo in kakovost življenja. Hkrati pa se moramo zavedati, da večina tako dobrih kot slabih navad izvira od doma.