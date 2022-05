Manekenka razkrila: Rodila sem doma in zaradi izgube krvi skoraj umrla

Ashley Graham, ki je januarja rodila dvojčka Malichija in Romana, je razkrila, da ju je rodila doma v kadi. Vzdušje po porodu je bilo praznično, a se je hitro obrnilo.

"Spomnim se, da sem pogledala babico ter rekla, da se ne počutim dobro in da moram leči. Omedlela sem. Vse, česar se spomnim, je občutek rahlega dotika na svojem licu. Kasneje sem ugotovila, da ni šlo za rahel dotik, ampak udarec. Nekdo me je držal za roko, mož Justin mi je šepetal v uho in molil, nekdo pa me je celo s šivanko zbadal v roko. Spomnim se teme in nečesa, podobnega zvezdam," je povedala Grahamova.

Izgubila je ogromno krvi

Naslednja stvar, ki se je spomni, je, da se je zbudila ter povsod videla ogromno krvi in ljudi, ki so jo poskušali prepričati, da je v redu.

"Takrat mi niso hoteli povedati, da sem izgubila ogromno krvi. Niso mi hoteli povedati, da je morala ena od babic s prstom pritisniti na mojo nožnico, da je zaustavila kri. Niso mi hoteli povedati niti, da se je žila v moji roki ves čas sesedala in da igle za peptidni hormon oksitocin niso mogli vstaviti vanjo, zato so mi jo morali dati v roko," je dodala.

Doma ni zapustila kar dva meseca

Grahamova je v postelji ležala štiri dni, teden dni ni mogla hoditi in svojega doma ni zapustila kar dva meseca.

V intervjuju je razkrila tudi, da je konec februarja leta 2021 doživela spontani splav, ki ga je označila za uničujočega.

Manekenka ima s 36-letnim partnerjem Justinom Ervinom že otroka Isaaca, ki sta se ga razveselila februarja leta 2020.

