Noseča manekenka pokazala strije: Mož pravi, da so kot drevo življenja

Manekenka Ashley Graham je že od samih začetkov svoje kariere ambasadorka zdrave samopodobe. Od nekdaj poudarja, da je treba svoje telo sprejemati takšno, kot je, in to redno podpira z objavljanjem svojih neretuširanih fotografij. Tako je že med in po prvi nosečnosti redno dokumentirala vse spremembe na svojem telesu, to pa počne tudi zdaj, ko je vnovič noseča – tokrat z dvojčkoma.

"Mož pravi, da so moje strije videti kot drevo življenja," je zapisala ob najnovejši fotografiji, ki jo je objavila na Instagramu in na kateri je popolnoma gola.

Z njo je požela kopico navdušenih odzivov. "Za vedno bodo pripovedovale tvojo zgodbo, zato jih ponosno nosi," je zapisala ena od njenih sledilk, druga pa dodala: "Veseli me, da vidim nekoga slavnega s strijami. Ko sem jih med nosečnostjo dobila jaz, sem povsod videla le gladke, popolne trebuhe. Če bi takrat videla kaj takšnega, bi mi to zelo pomagalo."

