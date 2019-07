Iz prve roke: smrtonosna neumnost, ki je še kar stalnica slovenskih parkirišč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti opozarjajo, da moramo biti pri približevanju psom, ki so jih lastniki pustili na soncu v parkiranih avtomobilih, previdni, saj so lahko agresivni. Tale kuža na fotografiji je bil, pa čeprav mu je bilo zelo vroče, sicer zelo prijazen. Foto: Matic Tomšič

"Saj me ni bilo samo zelo kratek čas," je policistu, ki se je odzval na naš klic, v soboto opoldne na parkirišču v bližini nakupovalnega središča v Žalcu zatrdila lastnica avtomobila, v katerem je bil na žgočem soncu v resnici vsaj 50 minut, najverjetneje pa še precej dlje, zaprt večji pes. Policijski postopek, ki se je končal zgolj z opozorilom voznici, smo spremljali iz prve vrste, veterinar pa nam je pojasnil, kaj se dogaja s telesom psa, ki ga lastnik neodgovorno pusti v vroči kovinski kletki.

V soboto ob 11.15 sem opazil, da je na parkirišču v bližini trgovskega centra v Žalcu v beli toyoti poleg mojega avtomobila zaprt večji pes. Toyota je bila na istem kraju sicer parkirana in soncu povsem izpostavljena že vsaj od 10.55, ko sem se iz bližnjega fitnes centra prvič vrnil do avtomobila in vanj odložil torbo, nato pa se odpravil še v trgovino.

Avtomobil si je bilo lahko zapomniti, saj je imel avstrijske tablice, ki v Žalcu v poplavi tablic z oznako CE precej izstopajo.

Lastnica avtomobila, sicer Slovenka, je policistom kasneje zatrdila, da je parkirala v senci, kar pa zaradi postavitve dreves v bližini parkirišča, pred njenim avtomobilom ni bilo nobenega, najverjetneje pomeni, da je bil pes v avtomobilu zaprt več kot eno uro in pol. Foto: Matic Tomšič

Ob 11.20 je po neuspešnem poskusu odprtja vrat zaklenjene toyote, da bi pes lahko zapustil razbeljeni zapor, sledil klic na 113, policijska patrulja pa je na parkirišče prispela približno deset minut pozneje. Policistka in policist sta lastnika vozila v bližnjem trgovskem centru in gostinskem lokalu nato neuspešno iskala petnajst minut.

Izkazalo se je, da je bila lastnica vozila medtem v drugem, bolj oddaljenem trgovskem centru. K avtomobilu se je vrnila in psa izpustila ob približno 11.45, kar pomeni, da je bil neposrednemu soncu izpostavljen vsaj 50 minut.

Pes je dihal plitko in zelo hitro, kar je bil eden od glavnih pokazateljev, da mu je bilo zelo vroče. Foto: Matic Tomšič

Parkiran v senci, v notranjosti pa že 31 stopinj Celzija

V 50 minutah lahko temperatura v notranjosti avtomobila v dneh, kot je bil včerajšnji, ko je temperatura zraka čez dan dosegla tudi 34 stopinj Celzija, preseže 50 stopinj Celzija.

Že v avtomobilu, ki je bil ves čas parkiran v senci, je bila temperatura zraka v času klica na policijo kar 31 stopinj Celzija:

Foto: Matic Tomšič

Na Siol.net Avtomoto smo avgusta 2017 pokazali, da se lahko temperatura v notranjosti ugasnjenega vozila z izklopljeno klimatsko napravo ob izpostavljenosti žgočemu soncu samo v desetih minutah povzpne konkretno prek 40 stopinj Celzija:

[video: 63865 / ]

Policist: pravilno, da ste nas poklicali

Ker je bilo videti, da s psom ni bilo narobe nič, je policija njegovi gospodarici, ki je glede njihove prisotnosti protestirala, saj da "je ni bilo samo zelo kratek čas" in da "je imel pes odprta okna", izrekla zgolj ustni opomin.

Policist, ki je vodil postopek, je kasneje pojasnil, da so klici na telefonsko številko 113 v tovrstnih primerih vzpodbujani, a da policija z uporabo sile, torej z odpiranjem avtomobila tako, da nastane materialna škoda, ukrepa samo za preprečitev pogina živali.

V konkretnem primeru utemeljenega razloga za uporabo sile ni bilo, saj je pes še kazal normalne življenjske znake. Preberite več o pooblastilih in nasvetih policije pri reševanju psov iz vročih avtomobilov.

Policisti so v okolici Maribora prav tako v soboto posredovali zaradi psa, ki je bil v vozilu na soncu zaprt več kot dve uri. Foto: Policija

Veterinar: za psa je lahko usodnih že samo dvajset minut v vročem avtomobilu

Toplotni udar lahko pri psu, ki je zaprt v na žgočem soncu parkiranem avtomobilu, pa čeprav ima ta spuščene šipe, nastopi že po petnajstih do dvajsetih minutah, povzroči pa lahko trajne zdravstvene posledice ali celo smrt, je za Siol.net opozoril celjski veterinar Žiga Žgank. "Spuščene šipe psu ne pomagajo, pa čeprav marsikdo to še vedno verjame," pravi Žgank.

Psi telesno temperaturo uravnavajo skozi ustno votlino in sicer tako, da iztegnejo jezik, s katerega hlapi vlaga, ter globoko dihajo. Zrak v notranjosti avtomobila, ki je izpostavljen soncu, zato ne postaja le vedno bolj vroč, temveč tudi vedno bolj vlažen. Psi odvečno toploto posledično odvajajo manj učinkovito, zaradi česar začne naraščati njihova telesna temperatura, pojasnjuje Žgank.

Simptomi, po katerih pri psu prepoznamo toplotni udar, so med drugim izrazito rdeč jezik in dlesni, zelo hitro dihanje in hlastanje za zrakom, gosta slina, omotica, driska in depresivnost oziroma neodzivnost na prigovarjanje. Okrevanje psa po toplotnem udaru je dolgotrajno, nadomeščanje izgubljenih telesnih tekočin praviloma traja dva ali tri dni, je pojasnil veterinar Žiga Žgank. Foto: Matic Tomšič

Običajna telesna temperatura psov je v povprečju med 37 in 39 stopinjami Celzija. Ko se začne njihova telesna temperatura vzpenjati do in prek 40 stopinj Celzija, kar se v pregretem avtomobilu zgodi hitro, srčni utrip psa najprej naraste, saj poskusi njegovo telo odvečno toploto razporediti po celotni površini telesa.

Ker je zaradi povišanega utripa višji tudi krvni tlak, se razširijo žile, krvni tlak pa posledično pade, kar skupaj s postopno izgubo telesnih tekočin zaradi pospešenega dihanja povzroči dodaten dvig telesne temperature.

Čeprav so takšni primeri veliko manj pogosti, so na preživljanje časa v vročih avtomobilih še veliko bolj kot psi občutljive mačke. Foto: Pixabay

Če se telesna temperatura psa dvigne nad 41 stopinj Celzija, mu lahko odpovedo ledvice, jetra in drugi organi, pojavi se zatekanje možganov, večje je tveganje za nastanek krvnih strdkov in bakterijske okužbe zaradi poškodb prebavil, še pojasnjuje Žgank.

Za toplotne udare so po besedah Žganka še posebej dovzetni starejši psi in psi z obstoječimi zdravstvenimi težavami, kot so okvare ali obolenja organov.

Pozor: pregretega psa je treba ohladiti postopoma



Pregretega psa ne smemo siliti k pitju vode, temveč mu jo zgolj ponudimo, kdaj bo pil, pa se bo odločil sam, svetuje veterinar. Foto: Pixabay

Psa, ki je bil dlje časa zaprt v vročem avtomobilu, nikoli ne ohlajamo tako, da ga v celoti polijemo s hladno vodo, opozarja Žiga Žgank.



Podobno kot človek lahko tudi pes doživi šok, ki lahko v najhujšem primeru povzroči celo smrt. Psa s curkom vode ohladimo tako, da začnemo pri zadnjih nogah in se postopoma pomikamo proti glavi.

