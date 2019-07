Tega ne storiti, ko dobite v roke nov avtomobil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub razvoju avtomobilske tehnologije je treba pri novem avtomobilu nekaj uvodnih tisoč kilometrov še naprej paziti na ključne vitalne dele avtomobila. Vpeljati je treba motor, menjalnik, blažilnike in tudi tovarniško vgrajene gume.

Mnogi na nov avtomobil čakajo tudi več mesecev ali slabo leto in ko ga v roke vendarle dobijo, nestrpno pričakujejo prve kilometre z njim. Toda kljub neučakanosti je treba kljub razvoju avtomobilske tehnike še previdneje odpeljati prvih nekaj tisoč kilometrov.

Vsaj prvih tisoč kilometrov naj bo vožnja umirjena in tekoča

O povsem natančnih napotkih je sicer težko govoriti, toda z naslednjimi veliko ne zgrešimo. Hitrejše vožnje z novim avtomobilom (oziroma večjega obremenjevanja motorja) bi se morali izogibati vsaj prvih tisoč ali dva tisoč kilometrov. Paziti je treba predvsem na vrtljaje motorja. Ti naj v omenjenem začetnem intervalu (če je le mogoče) ne bi presegali 4.500 vrtljajev na minuto pri bencinskem in 3.500 vrtljajev na minuto pri dizelskem motorju.

"Proizvajalci avtomobilov priporočajo, naj voznik z novim avtom prvih tisoč kilometrov vozi čim bolj umirjeno – motorja naj ne priganja v visoke vrtljaje, vožnja naj bo brez pretiranega pospeševanja in sunkovitega zaviranja (razen v morebitnih kritičnih situacijah). Prvo menjavo olja je priporočljivo opraviti prej, kot je predvideno v periodičnih rednih servisih. Voznikom še priporočamo, naj novo vozilo preizkusijo in se naučijo pravilno uporabljati asistenčne sisteme, ki so vgrajeni v nova sodobna vozila," svetuje Jurij Kočar, vodja servisa pri AMZS.

Skrb tudi za vpeljevanje blažilnikov, zavornih ploščic in gum

Med prvimi tisoč in tri tisoč kilometri je priporočljivo povečati hitrost in obremenitve motorja, a tudi prej je dobro voziti v različnih režimih vožnje in tako motor navaditi na delovne pogoje v prihodnosti.

V prvih tisoč ali dva tisoč kilometrih je treba paziti tudi na 'uvajanje' blažilnikov in vzmeti. Novi blažilci so lahko tovarniško trše nastavljeni, zato se je takrat dobro izmikati slabšim cestam in luknjam. S prevoženo razdaljo se poveča tudi udobje vozila.

Navadno uvajalno obdobje potrebujejo tudi zavorne ploščice, ki se morajo pravilno ujeti z zavornimi diski. Praviloma naj bi zavorni sistem za optimalno delovanje potreboval od 300 do 500 kilometrov. To velja tudi ob menjavi zavornih ploščic.

Tudi nove gume za optimalen oprijem potrebujejo vsaj 200 ali 300 kilometrov, da se z njih spravi zaščitni sloj in da avtomobilu nudijo pravšnji stik s cesto.