Hrvaški mediji: Končni pravosodni poraz Slovenije

Sodišče EU v Luksemburgu je odločilo, da ni pristojno v tožbi Slovenije proti Hrvaški glede izvrševanja arbitražne odločbe. Je pa zapisalo, da sta Slovenija in Hrvaška zavezani, da si prizadevata najti rešitev. Pritožba na odločitev sodišča ni mogoča. Več v članku: Abritraža: sodišče se je izreklo za nepristojno.

Slovenija je na Sodišču EU v Luksemburgu tožila Hrvaško zaradi kršenja evropskega pravnega reda, ker ni spoštovala arbitražne razsodbe.

"Še zadnji pravosodni poraz"

Jutarnji list piše, da je Ljubljana s to odločitvijo sodišča doživela že zadnji pravosodni poraz, ko je "želela bilateralno vprašanje spremeniti v evropsko." Kot še piše Jutarnji list, obstaja še ena možnost, kjer bi Slovenija lahko iskala pravico, in sicer Meddržavno sodišče v Haagu. "No, od tega sodišča je Slovenija ves čas bežala," so še zapisali v hrvaških medijih.

Foto: zajem zaslona

Index.hr piše o porazu Slovenije. Tako kot Jutarnji list tudi Index poudarja, da na odločitev ni možna pritožba.

Večernji list piše, da so sodniki zavrnili Slovence.

Foto: zajem zaslona