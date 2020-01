Arbitraža: kmalu bo znano, kako je odločilo sodišče

Slovenija na Sodišču EU v Luksemburgu toži Hrvaško zaradi kršenja evropskega pravnega reda, ker ni spoštovala arbitražne razsodbe. Današnjo odločitev bodo ob 9. uri prebrali v hrvaščini, saj je jezik postopka jezik tožene stranke.

Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je sredi decembra sodišču predlagal, naj se izreče za nepristojno za proučitev tožbe, a njegovo mnenje ni zavezujoče. Sodišče mnenju pravobralnica sledi v približno polovici primerov. STA sicer piše, da je precej verjetno, da bodo sodniki sledili pravobranilcu in se izrekli za nepristojne. Pritožba na odločitev ni mogoča.

V Sloveniji poudarjajo, da morebitna negativna sodba ne bo nikakor vplivala na arbitražno razsodbo in da pri tožbi ne gre za vprašanje meje, ker je to rešeno z arbitražno razsodbo.

"Mednarodno javno pravo, za katero sodišče ni pristojno"

"Kršitve prava Unije so akcesorne v razmerju do vprašanja določitve meje med državama, ki spada pod mednarodno javno pravo," je decembra zapisal pravobranilec. "Taka določitev pa po svojem bistvu pomeni vprašanje mednarodnega javnega prava, za katero sodišče ni pristojno," je sklenil. Celotno mnenje pravobranilca lahko preberete tukaj. Več v članku Pravobranilec: Tožba proti Hrvaški ni dopustna.

Po objavi mnenja so o dopustnosti tožbe začeli odločati sodniki, pri čemer ni nujno, da so sledili mnenju pravobranilca. Sodišče lahko odloči, da je tožba dopustna, delno dopustna ali nedopustna.

Foto: Izdelava grafike: Urška Vidmar

So pohiteli zaradi brexita?

Po objavi mnenja je sicer veljalo, da se bo sodišče o pristojnosti odločilo do konca marca, a so nato pred tednom dni sporočili, da bodo odločitev objavili danes ob 9. uri.

Danes sicer EU zapušča Velika Britanija. In prav to naj bi bil razlog, da so sodniki z odločitvijo pohiteli, saj je sodnik poročevalec 15-članskega velikega senata Sodišča EU Britanec Christopher Vajda, ki kot britanski sodnik po brexitu ne more več delati na sodišču.

V velikem senatu petnajstih sodnikov, ki obravnava slovensko tožbo, sta tudi Slovenec Marko Ilešič in Hrvat Siniša Rodin. Predseduje mu predsednik sodišča, Belgijec Koen Lenaerts, piše STA.

Slovenija Hrvaški v tožbi očita kršenje načel vladavine prave in lojalnega sodelovanja v EU ter kršenje uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil in direktive glede pomorskega prostorskega načrtovanja. Na slovenski strani poudarjajo, da pri tožbi ne gre za vprašanje meje, ker je to rešeno z arbitražno razsodbo, ki je dokončna in pravnomočna, poroča STA.