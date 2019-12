Cerar prepričan: Sodišče EU bo sledilo slovenskim argumentom

Sodišče EU na mnenje generalnega pravobranilca Priita Pikamäeja o tožbi Slovenije proti Hrvaški glede arbitraže ni vezano, poudarjajo na zunanjem ministrstvu. To je eden od korakov v postopku pred sodiščem, ki začenja posvetovanje o zadevi in na MZZ verjamejo, da bo prisluhnilo pravnim argumentom Slovenije in ne bo sledilo mnenju Pikamäeja.

Tožba Slovenije se neposredno ne nanaša na mednarodno zavezujočo sodbo arbitražnega sodišča o meji, temveč se nanaša na kršitev prava Evropske unije s strani Hrvaške, poudarjajo na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ).

Postopek pred Sodiščem EU ne vpliva na dejstvo, da arbitražna odločba o določitvi meje na kopnem in morju med Slovenijo in Hrvaško velja in je za obe državi zavezujoča. Slovenija kot država, ki spoštuje vladavino prava in sodbe mednarodnih sodišč, je s sprejetjem zakonodaje izvedla ukrepe za uveljavitev arbitražne razsodbe. Hrvaška mora to svojo obveznost še izvršiti, so še ponovili v sporočilu za javnost.

Reševanje spora spada pod mednarodno javno pravo

Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je sicer pri preučitvi slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže presodil, da Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mednarodnem mejnem sporu, ki ne sodi v pravo Unije. Očitane kršitve so "akcesorne v razmerju do vprašanja določitve meje med državama, ki spada pod mednarodno javno pravo", je zapisal.

Menil je, da se Slovenija v očitkih proti Hrvaški "opira na premiso, da je bila meja določena z arbitražno razsodbo", vendar pa, da "ta razsodba v odnosih med državama članicama ni bila izvršena". Na podlagi tega Pikamäe sklepa, da "z vidika prava EU meja med tema državama članicama ni bila določena".

Generalni pravobranilec je iz tega izpeljal, "da želi tako Slovenija implicitno doseči izvršitev arbitražne razsodbe", kar pa da ne spada na področje pristojnosti EU.

Sodišče bo odločilo v prvem četrtletju prihodnjega leta

Mnenje generalnega pravobranilca za sodišče sicer ni zavezujoče. Zdaj bodo o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda kot posledice nespoštovanja arbitražne razsodbe začeli razsojati sodniki. Sodba se pričakuje v nekaj mesecih, neuradno v prvem četrtletju prihodnjega leta.

Če bo sodišče potrdilo mnenje pravobranilca in torej ugotovilo, da za primer ni pristojno, se bo postopek s tem končal. Če pa se bodo sodniki odločili, da je tožba dopustna ali delno dopustna, pa bo sledila obravnava o vsebini ter nato še drugo mnenje pravobranilca in druga sodba.