Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je dejal, se je sodišče EU razglasilo za nepristojno, a tudi jasno zapisalo, da morata državi pogodbenici arbitražnega sporazuma storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe. "To je jasen signal, da je treba arbitražo implementirati na obeh straneh," je še dejal in povedal, da je zadovoljen, da je sodišče izrecno potrdilo, da je arbitražna razsodba veljavna in zavezujoča. S tem smo po njegovih besedah dosegli pomemben cilj, piše STA.

Sodišče EU v Luksemburgu je odločilo, da ni pristojno v tožbi Slovenije proti Hrvaški glede izvrševanja arbitražne odločbe. Je pa zapisalo, da sta Slovenija in Hrvaška zavezani, da si prizadevata najti rešitev. Pritožba na odločitev sodišča ni mogoča. Več v članku: Abritraža: sodišče se je izreklo za nepristojno.

Kot je še dejal Cerar, sodba ni pravna zmaga Hrvaške. "Vsak teden jo bomo spomnili, da mora spoštovati arbitražno razsodbo," je še povedal. "Dvostranki pogovori in druge akrobacije za nas absolutno niso sprejemljivi," pravi Cerar.

Preberite še: