Hrvaška rezervirala 1,5 milijona doz cepiva, v Sloveniji ocena o številu še poteka

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je v torek sporočil, da je Hrvaška rezervirala milijon in pol odmerkov cepiv proti novemu koronavirusu, ki so sicer še v fazi razvoja. Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je dejal, da bo cepivo namenjeno rizičnim skupinam, to pa so osebe, starejše od 50 let, in osebe s kroničnimi boleznimi.

"Pomembno je, da se cepijo zdravstveni delavci," je za hrvaške medije dejal Capak, ki je še dodal, da cepljenje ne bo obvezno.

V imenu držav se pogaja Evropska komisija

S proizvajalci obetavnih cepiv se glede cen, količin in časovnih okvirov zagotavljanja teh cepiv na trgu EU v imenu vseh držav članic EU pogaja Evropska komisija, so nam sporočili z ministrstva za zdravje.

"Za potrebe navedenih pogajanj mora vsaka država članica Evropski komisiji sporočiti okvirne količine cepiv, ki jih namerava zagotoviti svojim prebivalcem. Trenutno poteka, tako kot v vseh preostalih državah EU, priprava ocene, koliko cepiva bi posamezna država potrebovala," so dodali.

Kot so še zapisali, je trenutno v postopkih kliničnih preizkušanj več obetavnih cepiv. "Kateri od proizvajalcev bodo izpolnil pogoje glede varnosti, učinkovitosti in kvalitete, da bodo smeli oskrbovati trg EU s svojim cepivom, se še ne ve," še piše.

Štirje favoriti med cepivi

Infektologinja Mateja Logar je včeraj dejala, da so med proizvajalci cepiv proti novemu koronavirusu trije oziroma štirje kandidati. "Eno cepivo je ameriško, eno je iz Oxforda, potem pa sta še dve od farmacevtskih podjetij," pravi Logarjeva.

Kot je povedala, je razvoj vseh teh cepiv v približno isti fazi, in sicer prehajajo v tako imenovano tretjo fazo, kar pomeni, da se začenja cepljenje več deset tisoč ljudi.

Najmanj pol leta, da se opravijo analize

"Je pa v tej fazi vsekakor potrebno neko ustrezno opazovalno obdobje," poudarja Logarjeva. "V tej fazi se ugotovi, kako je cepivo v resnici učinkovito pri preprečevanju samih okužb in kako je z nezaželenimi učinki," še pravi in dodaja, da dokler ti podatki ne bodo analizirani, ne moremo razpravljati o tem, kdaj bo cepivo na trgu.

"Vsekakor pa traja minimalno vsaj šest mesecev, da se opravi analiza oziroma da bodo lahko varno začeli z distribucijo cepiva," je še dejala.

Preberite še: