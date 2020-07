Slovenija bi pri nabavi cepiva sodelovala z drugimi evropskimi državami

Vlada pozitivno ocenjuje možnost finančne podpore proizvajalcev perspektivnih cepiv preko evropskega strukturnega sklada, ki ima v ta namen zagotovljena sredstva v višini 2,7 milijarde evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po današnji seji vlade, poroča STA.

Tako pozdravljajo ustanovitev usmerjevalnega odbora, kamor so članice EU, vključno s Slovenjo, že imenovale svoje predstavnike, ki bodo Evropski komisiji v pomoč pri aktivnostih, povezanih s pripravami skupno javno naročanje cepiv.

Ob tem je vlada pooblastila ministra za zdravje Tomaža Gantarja, da podpiše besedilo sporazuma med Evropsko komisijo in z državami članicami o nabavi cepiv proti novem koronavirusu, so še sporočili po seji vlade, še poroča STA.

Predpisovanje in izdaja zdravil s klorokinom ali hidroksiklorokinom znova brez omejitev

Vlada je danes sklenila, da preneha veljati omejitev predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin, saj da omejitev več ni potrebna. Vlada je omejila predpisovanje in izdajanje teh zdravil v začetku aprila, ko se je povečalo predpisovanje teh zdravil zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom.

Klorokin ali hidroksiklorokin sta učinkovini, ki se med drugim tudi uporabljata za zdravljenje bolnikov s covidom-19. Zato je vlada prepovedala predpisovanje in izdajanje zdravil s temi učinkovinami na samoplačniške recepte in recepte za osebno uporabo, s čimer je želela v času epidemije zagotoviti zadostno preskrbo zdravil tistim bolnikom, ki ta zdravila nujno potrebujejo.

Danes je vlada to omejitev odpravila. Na podlagi mnenja Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, da je v Sloveniji dovolj zalog zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin, je vlada ocenila, da ukrepa omejitve predpisovanja in izdaje zdravil z tema učinkovinama nista več potrebna, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Medtem je bil odlok objavljen že v uradnem listu, začel bo veljati v petek. (STA)