Preboj: Oxfordovo cepivo je, kot kaže, učinkovito

Cepivo proti novemu koronavirusu, ki so ga razvili na Univerzi v Oxfordu, omogoča nastanek protiteles. Združeno kraljestvo je že naročilo 100 milijonov doz, čeprav gre šele za zgodnje faze raziskave.

Britanski raziskovalci so cepivo začeli testirati aprila na več kot tisoč prostovoljcih. Kot so ugotovili, njihovo eksperimentalno cepivo povzroča dvojni imunski odziv pri ljudeh. Rezultate so danes objavili v znanstveni reviji Lancet.

Cepivo, imenovano ChAdOx1 nCoV-19, je narejeno iz gensko spremenjenega virusa, ki povzroča prehlad pri šimpanzih, poroča BBC.

Cepivo je varno, a povzroča stranske učinke, ki pa niso nevarni. 70 odstotkov ljudi je namreč po prejemu cepiva dobilo vročino ali glavobol.

Profesorica Sarah Gilbert z Univerze v Oxfordu je za BBC dejala, da je pred raziskovalci še veliko dela, preden bodo lahko dokončno potrdili, da cepivo pomaga v boju proti epidemiji covid-19, a zgodnji rezultati obljubljajo, da bo to mogoče.