Britanci obtožili Ruse, da poskušajo ukrasti podatke o cepivu

Velika Britanija in njene zaveznice so danes obtožile ruske obveščevalce, da so s kibernetskimi napadi poskušali ukrasti podatke o razvoju cepiva proti bolezni covid-19. Moskva očitke zavrača kot neutemeljene. Za prej omenjenimi hekerskimi napadi med drugim stoji tudi ena od skupin, ki naj bi pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 vdrla v strežnike kongresnih demokratov.

Britanski nacionalni center za kibernetsko varnost (NCSC) je po poročanju STA sporočil, da je skupina, znana kot APT29, Cozy Bear in The Dukes, napadla organizacije v Veliki Britaniji, ZDA in Kanadi, ki razvijajo cepivo proti covidu-19. Kot so dodali, je bil namen napadov najverjetneje ukrasti podatke in intelektualno lastnino v zvezi z razvojem in testiranjem cepiva. Katere konkretne ustanove so bile tarče omenjenih napadov, niso pojasnili.

Rusija zavrača očitke o kraji podatkov o cepivu

NCSC ocenjuje, da so hekerji skupine APT29 skoraj zagotovo del ruske obveščevalne službe. "Popolnoma nesprejemljivo je, da ruska obveščevalna služba napada tiste, ki se borijo proti pandemiji koronavirusne bolezni 19," je izpostavil britanski zunanjo minister Dominic Raab. "Medtem ko drugi s svojim brezobzirnim ravnanjem zasledujejo sebične interese, Velika Britanija z zaveznicami nadaljuje težko nalogo najti zdravilo in zavarovati javno zdravje," je dodal Raab.

Tarče hekerjev, ki naj bi bili del ruskih obveščevalnih služb, so bile organizacije, ki razvijajo cepivo proti novemu koronavirusu. Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je očitke že zavrnil kot neutemeljene. "Nimamo podatkov o tem, kdo bi lahko napadel britanska farmacevtska podjetja, a lahko rečemo eno: Rusija nima nič s temi poskusi," je dejal Peskov. "Ne bomo trpeli niti teh očitkov niti novih očitkov o vmešavanju v lanske volitve v Veliki Britaniji," je poudaril tiskovni predstavnik Kremlja.

Cozy Bear je po poročanju CNN ena od dveh hekerskih skupin, ki sta povezani z ruskimi obveščevalci in za kateri se domneva, da sta vdrli v strežnike nacionalnega odbora ameriške demokratske stranke (DNC) pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016. Danes je bilo prvič omenjeno, da prej omenjeni hekerji stojijo za kibernetskimi napadi v povezavi z epidemijo novega koronavirusa.

V ZDA tarče kibernetskih napadov tudi bolnišnice in laboratoriji

Obtožbe s strani Velike Britanije prihajajo v času, ko v ZDA število okužb z novim virusom narašča, znanstveniki po svetu pa tekmujejo v tem, kdo bo prvi razvil cepivo proti novemu koronavirusu. Britanske, ameriške in kanadske oblasti so že izdale opozorilo pred kibernetskimi napadi s strani določenih držav na organizacije, ki so vpletene v odziv na pandemijo novega virusa.

Po poročanju CNN so v ZDA samo aprila zabeležili povečano število hekerskih napadov na ameriške vladne agencije in vodilne zdravstvene ustanove, ki sprejemajo ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Za omenjenimi napadi naj bi stale posamezne države in določene kriminalne združbe. Tarča omenjenih napadov so bile tudi bolnišnice, raziskovalni laboratoriji in farmacevtska podjetja.

Več kibernetskih napadov na dnevni ravni so zabeležili tudi na ameriškem ministrstvu za zdravje in socialne zadeve, pod katerega spada ameriški nacionalni inštitut za javno zdravje. Po poročanju CNN, ki se sklicuje na neimenovane uradnike, bi za omenjenimi napadi lahko stali zlasti Rusija in Kitajska.