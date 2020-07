Začela se je pomembna faza testiranja cepiva proti covidu-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA so začeli s pomembno fazo testiranja cepiva proti covidu-19, ki ga povzroča novi koronavirus. Kot so danes sporočili v ZDA, bo v kliničnem testiranju sodelovalo približno 30.000 odraslih prostovoljcev, ki nimajo covida-19. Dobili bodo dva odmerka cepiva mRNA-1273 v razmiku 28 dni.

Polovica prostovoljcev bo dobila pravo cepivo, ostala polovica placebo. Da bi ugotovili, ali je cepivo dejansko učinkovito, bo potrebno več mesecev. Cepivo vsebuje majhen del genske kode koronavirusa, poročanje britanskega BBC povzema STA.

V tej stopnji testiranja bodo proučili, ali cepivo dejansko ščiti pred okužbo z novim koronavirusom. Pri tistih, ki jih bodo cepili, cepivo ne bi smelo povzročiti bolezni, znanstveniki pa upajo, da bo pomagalo telesnemu imunskemu sistemu, da prepozna in se bori proti okužbi z novim koronavirusom.

Po podatkih WHO je moč po svetu tovrstno stopnjo testiranj cepiva proti covidu-19 prešteti na prste ene roke, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po svetu je sicer trenutno več kot 120 cepiv proti novemu koroanvirusu v različnih stopnjah testiranj.

Cepivo, ki bo v ZDA v zadnji fazi testiranja, preden ga je mogoče predložiti regulativnemu organu v oceno in morebitno odobritev, je izdelalo biotehnološko podjetje Moderna.

Direktor ameriškega inštituta za zdravje (NIH) Francis Collins je izrazil optimizem, da bo učinkovito cepivo kmalu na voljo.

"Varno in učinkovito cepivo, ki bo na voljo do konca letošnjega leta, je velik cilj, a to je pravi cilj za ameriški narod," je dejal.