Novi koronavirus se v ZDA ne ustavlja: potrdili več kot 70 tisoč novih okužb

ZDA so že drugi dan zapored potrdile več kot 70 tisoč novih okužb z novim koronavirusom. V Braziliji je že tretji dan število novih dnevnih okužb večje od 50 tisoč. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v zadnjih 24 urah potrdili 73.795 novih okužb, zaradi covida-19 je umrlo 1157 bolnikov. V Braziliji so potrdili 55.891 okužb, poroča STA.

Hkrati je v Braziliji v zadnjih 24 urah po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje umrlo 1156 bolnikov s covidom-19. Skupno so v tej latinskoameriški državi doslej potrdili 2.343.366 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 85.238 bolnikov s covidom-19, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po številu okužb in smrti so pred Brazilijo samo še ZDA, kjer so doslej potrdili 4,1 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je 145.324 bolnikov. Skupno je okrevalo v ZDA 1,26 milijona bolnikov, poroča STA.

Potem ko je v ZDA pozno spomladi sprva število novih okužb že začelo upadati, sedaj nekatere ameriške zvezne države predvsem na jugu in zahodu države beležijo porast okužb. To velja po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predvsem za zvezne države Kalifornija, Teksas, Alabama in Florida.

V Nemčiji 781 novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni

Foto: Reuters V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili 781 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je sedem bolnikov s covidom-19. Število ljudi, ki so se v Nemčiji doslej okužili z virusom SARS-CoV-2, se je tako povzpelo na 204.964, je danes sporočil nemški inštitut Roberta Kocha, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

V Južni Koreji po marcu največ dnevnih okužb z novim koronavirusom

V Južni Koreji so danes potrdili 113 novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni, kar je največ po 31. marcu, ko so potrdili 125 novih okužb na dnevni ravni, je sporočil korejski center za nadzor bolezni in preventivo. Dodal je, da je med novimi okužbami 86 uvoženih iz tujine, na spletni strani poroča Reuters.