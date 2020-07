V Belgiji za covid-19 umrla triletnica

Tiskovni predstavnik delovne skupine za covid-19 Boudewijn Catry je povedal, da v Belgiji za to boleznijo vsak dan umrejo trije ljudje. V zadnjem času sta umrla tudi triletnica, ki je bila že pred tem hudo bolna, in 18-letnica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Catry je ob tem posvaril, da so pretekli teden 85 odstotkov vseh okužb potrdili pri ljudeh, mlajših od 60 let. "Drži, da mladi ljudje redko umrejo za covid-19, a nihče ni imun," je poudaril.

Posvaril je, da se je število primerov med 14. in 20. julijem v primerjavi s tednom pred tem povečalo za 89 odstotkov. V preteklem tednu so v povprečju potrdili 220 novih primerov na dan. V bolnišnice so sprejeli po 15 bolnikov s covid-19 na dan, potem ko so jih en teden pred tem po deset. Povprečno število smrtnih žrtev pa se je v tem obdobju povečalo z 1,7 na dan na 2,9 na dan, poroča STA.

Do zdaj se je v Belgiji z novim koronavirusom okužilo 64.847 ljudi, umrlo jih je 9812. Oblasti so zaradi porasta okužb zaostrile ukrepe glede nošenja zaščitnih mask, to bo od sobote obvezno tudi na tržnicah in drugih mestih, kjer se zbira več ljudi.

V Franciji znova narašča število novih okužb z novim koronavirusom

Število novih okužb z novim koronavirusom v Franciji znova narašča. V četrtek so jih tako prvič po več tednih potrdili več kot tisoč v enem dnevu, ob tem pa so odkrili tudi deset novih žarišč okužbe, poročajo tuje tiskovne agencije. Za covid-19 je v Franciji od srede do četrtka umrlo deset ljudi, poroča STA.

Kot so v četrtek zvečer sporočile francoske zdravstvene oblasti, je trend naraščanja števila novih okužb opaziti že tretji teden zapored. Ta teden so tako zabeležili 26 odstotkov novih okužb več kot prejšnji teden. V zadnjih dveh tednih število novih okužb narašča hitreje kot število testiranj za novi koronavirus.

V Avstriji 115 novih okužb z novim koronavirusom

V Avstriji so danes potrdili 115 novih okužb z novim koronavirusom. V tem tednu je to že tretjič, da je število novih okužb trimestna številka, a so hkrati potrdili manj okužb kot v četrtek, ko jih je bilo 170. V severni sosedi ob tem poteka okrepljeno testiranje na okužbo, poroča STA.