Z novim virusom okužen tudi Trumpov svetovalec za nacionalno varnost

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri svetovalcu Donalda Trumpa za nacionalno varnost. Foto: Getty Images

Iz Bele hiše so sporočili, da je bil na testiranju za novi koronavirus pozitiven svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Robert O'Brien. Tako je postal najvišji uradnik v Beli hiši, pri katerem so potrdili okužbo.

Robert O'Brien, svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nacionalno varnost, je zaradi okužbe trenutno v izolaciji in dela z varnega kraja zunaj Bele hiše. "Ni tveganja, da bi bila predsednik ali podpredsednik izpostavljena virusu," so dodali v Beli hiši.

Trump šele pred kratkim podprl nošenje zaščitnih mask

O'Brien ima sicer pisarno v bližini Ovalne pisarne in pisarne podpredsednika Mika Pencea. Je najvišji uradnik Bele hiše s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Njega in uslužbence sveta za nacionalno varnost sicer v Beli hiši na novi koronavirus testirajo vsak dan.

Trump je dolgo zmanjševal pomen virusa in šele pred kratkim podprl nošenje zaščitnih mask, ki se mu prej niso zdele potrebne. V ZDA so do zdaj potrdili več kot 4,2 milijona okužb s koronavirusom, umrlo je skoraj 147 tisoč bolnikov z boleznijo covid-19, poroča STA.