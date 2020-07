Se bomo jeseni množično cepili proti gripi?

Cepivo za novi koronavirus bo po najbolj optimističnih napovedih na voljo že to jesen. Ker pa so svetovne proizvodne zmogljivosti omejene, bi ga lahko najprej dobili zaposleni v zdravstvu ter v službah, ki so ključne za delovanje države (policija, vojska, gasilci ...), oskrbovanci v domovih za ostarele in tamkajšnji zaposleni, ljudje s kroničnimi obolenji. Za večji del populacije bo cepivo, če bo to sploh učinkovito, na voljo šele v prihodnjem letu.

Jeseni tudi sezona gripe in drugih respiratornih okužb

Jeseni se začenja tudi sezona drugih respiratornih okužb, nekaj pozneje še sezona gripe, ki vrh doseže januarja in februarja. Ta obolenja imajo podobne simptome kot novi koronavirus, za starejše in imunsko oslabljene osebe pa je lahko zdravljenje prav tako dolgotrajno ali pa so okužbe tudi usodne. Ob tem in še epidemiji novega koronavirusa pa bi lahko bile zmogljivosti v naših bolnišnicah hitro zapolnjene. Zato se tako v svetu kot pri nas pojavljajo pozivi k cepljenju proti gripi, ki bi lahko vsaj deloma zmanjšalo obremenitev zdravstvenega sistema.

Za gripo pri nas vsako leto zboli do 200 tisoč ljudi

Gripa je sicer zelo nalezljiva bolezen, ki se z lahkoto širi med prebivalci. Po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vsako sezono pri nas zboli do 10 odstotkov oziroma do 200 tisoč prebivalcev. V sezoni 2018/2019 je zaradi gripe in z gripo povezanih bolezni umrlo več kot 160 ljudi.

Vsako sezono za gripo pri nas zboli do 10 odstotkov oziroma do 200 tisoč prebivalcev. Foto: Getty Images

V zadnji sezoni se je za cepljenje odločilo več ljudi

Po preliminarnih podatkih se je v zadnji sezoni 2019/20 proti gripi cepilo skoraj 143 tisoč oseb, to je okrog 6,9 odstotka prebivalstva, kar je precej več kot v predhodni sezoni (4,5 odstotka prebivalstva) ali še v prejšnji sezoni (4,1 odstotka).

Prav tako se je znatno povečal delež cepljenih v starostni skupini 65 let in več, ki je znašal 18,8 odstotka (v predhodni sezoni 12,9 odstotka), so nam povedali na NIJZ. To pa je sicer še vedno daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt, pravijo na NIJZ.

Poskušali bodo izboljšati dostopnost cepljenja

Na NIJZ opozarjajo, da bo letos zaradi razmer z boleznijo covid-19 še posebej pomembno, da se proti gripi cepi čim več ljudi, posebej tistih, pri katerih bi bolezen lahko imela težji potek ali zaplete, to so starejši (posebej v domovih za starejše) in kronični bolniki, pa tudi zaposleni v zdravstvu, domovih za starejše in drugih nujnih službah. Zato bo NIJZ s kampanjo ozaveščal prebivalstvo o pomenu cepljenja, v dogovoru z izvajalci cepljenja pa poskušal izboljšati dostopnost cepljenja proti gripi.

Cepljenje je najbolj učinkovit ukrep za zaščito pred gripo. Cepivo je zelo varno. Ob cepljenju se redko pojavijo prehodne reakcije, kot na primer rdečina in oteklina na mestu cepljenja, slabo počutje ali vročina, ki običajno minejo v enem dnevu.

Za kronične bolnike in starejše je cepljenje brezplačno

Za odmerek cepiva za gripo, ki človeka ščiti pred najpogostejšimi sevi, je bilo treba v ambulantah območnih enot NIJZ lani plačati 14 evrov. Za kronične bolnike in starejše nad 65 let je bilo cepljenje brezplačno. Ker je v interesu države, da bi se letos cepilo čim več ljudi, smo se z vprašanjem, ali bo cepljenje kaj cenejše ali morda celo brezplačno, obrnili na ministrstvo za zdravje in NIJZ.

Predlagajo brezplačno cepljenje za otroke

Na NIJZ odgovarjajo, da se trudijo, da bi bilo cepljenje dostopnejše za vse prebivalce, še posebej pa si želijo boljšo precepljenost vseh starejših občanov. "Za starostnike (65+) in kronične bolnike je cepljenje že zdaj brezplačno, poleg tega pa smo za letošnjo sezono predlagali tudi brezplačno cepljenje majhnih otrok."

Direktor NIJZ Milan Krek Foto: Nebojša Tejić/STA

Lani smo v Sloveniji razdelili okrog 182 tisoč odmerkov cepiva proti gripi, letos pa so poskrbeli za 270 tisoč odmerkov.

Je pa direktor NIJZ Milan Krek v intervjuju za Dnevnik povedal, da imajo v primeru, da bi bile potrebe še večje, tudi možnost dodatnega nakupa. "Hkrati nameravamo pred sezono gripe precepiti čim več zaposlenih v domovih za starejše in zdravstvu. Če se okužijo, lahko gripo prenesejo na posebej ranljive prebivalce, hkrati so bolniške odsotnosti med zaposlenimi v zimskem času že same po sebi resna težava," je pojasnil.

Na ministrstvu za zdravje pa odgovarjajo, da se proti gripi najučinkoviteje zavarujemo z vsakoletnim cepljenjem, zato ga tudi letos strokovnjaki priporočajo vsem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo. "Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, majhne otroke (od šestih mesecev do dveh let starosti), nosečnice ter za izjemno debele z indeksom telesne mase več kot 40. Za vse te skupine ljudi, pri katerih torej obstaja tveganje za težji potek bolezni, bo cepljenje v sezoni 2020/2021 brezplačno in se bo krilo iz sredstev ZZZS," dodajajo.

Kako kaže s cepivom za novi koronavirus Po svetu je trenutno v razvoju več kot 140 različnih cepiv za novi koronavirus. Štiri cepiva so že v zadnji, tretji fazi, ko cepivo prejme več tisoč ljudi, znanstveniki pa nato preverijo, ali je učinkovito. Največ optimizma vzbuja cepivo, ki so ga razvili na Univerzi v Oxfordu. Kot so do zdaj ugotovili raziskovalci, cepivo povzroča dvojni imunski odziv pri ljudeh. Po prejemu cepiva so osebe razvile protitelesa, hkrati pa je cepivo aktiviralo tudi tako imenovane T-celice ubijalke. Eno od cepiv, ki ga je razvilo kitajsko podjetje CanSino Biologics, pa so na Kitajskem že potrdili za izredno uporabo. Z njim so cepili vojake, ni pa znano, ali je bilo to cepljenje obvezno ali prostovoljno.

Združeno kraljestvo s cepivom za 30 milijonov državljanov

Evropske države se na obdobje, ko bo več respiratornih obolenj, pripravljajo vsaka po svoje. Britanska vlada je napovedala razširitev programa brezplačnega cepljenja proti gripi, ki ga bo lahko uporabilo do 30 milijonov ljudi. Združeno kraljestvo ima sicer 66 milijonov prebivalcev. Tamkajšnje oblasti predvidevajo, da bi s tem zmanjšali možnost širjenja gripe in s tem dosegli manjše število ljudi, ki bodo zboleli.