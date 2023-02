Gregorčič napoveduje: Pred nami je najhladnejši teden te zime #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mraz bo v prihodnjih dneh pošteno pritisnil, vendar temperaturnih rekordov ne bomo podirali, pojasnjuje Brane Gregorčič iz Agencije RS za okolje (Arso). Za ohladitev bo poskrbela polarna zračna masa, ki k nam priteka s severovzhoda. "Verjetno bo to najhladnejši teden te zime," je povedal Gregorčič.

V prihodnjih dneh se bodo jutranje temperature gibale med – 5 in –10 stopinj Celzija, čez dan pa okoli ničle ali malo nad njo.

Najhladneje bo v znanih mraziščih, v Alpskih dolinah in na Notranjskem. Tam, kjer je snežna odeja najdebelejša, se živo srebro lahko spusti tudi do –15 stopinj Celzija. Sicer pa se bo po najnovejših izračunih Arsa ozračje že ob koncu tega tedna otoplilo.

Svežih padavin še vsaj do naslednjega tedna ne bo, zato Gregorčič težav s snežnimi plazovi, ti so v Avstriji in Švici pod seboj pokopali vsaj deset ljudi, ne pričakuje.

"V tem mrazu posebno hude nevarnosti snežnih plazov res ni. Povečala se je nevarnost zdrsov, saj močan veter lahko ustvari ledeno skorjo na snežni odeji," je še pojasnil Gregorčič.