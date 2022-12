"Videti je, da bo tudi silvestrska noč bolj oblačna in topla in, kot kaže, bo ena od najtoplejših silvestrskih noči v zgodovini," je povedal meteorolog Brane Gregorčič.

"Tako južno vreme se bo nadaljevalo tudi čez novoletne praznike, od jugozahoda bo k nam pritekal topel, razmeroma vlažen zrak, najgostejša oblačnost bo na Primorskem in na Notranjskem in seveda občasno tudi v osrednji Sloveniji. Zaradi te oblačnosti bodo temperature razmeroma visoke, tudi ob jutrih nad ničlo in čez dan okoli deset stopinj Celzija. Videti je, da bo tudi silvestrska noč bolj oblačna in topla, kot kaže, bo ena od najtoplejših silvestrskih noči v zgodovini," je povedal meteorolog Brane Gregorčič.

Kot je dodal Gregorčič, ne pričakujemo omembe vrednih padavin, razen pršenja ali rahlega dežja, predvsem morda na jugozahodu.

Dejal je, da snega ni v izobilju, tako da spontani plazovi niso pričakovani. "Deloma pa je treba biti previden, ker je ponekod sneg mogoče malo pomrznjen kljub razmeroma visokim temperaturam ali pa vsaj zbit, zato je večja nevarnost zdrsov kot pa plazov," je sklenil vremenoslovec.

Na Kredarici je trenutno snežna odeja debela 151 centimetrov, na Kaninu pa 125 centimetrov. Na prelazu Vršič je 50 centimetrov snega.

Kaže, da bo novega leta dan še toplejši od božiča. Silvestrska noč bo večinoma oblačna, nekaj rahlega dežja bo verjetno na zahodu. V krajih z jugozahodnikom bo temperatura ob polnoči nad 10 °C. Tudi za novo leto bo zelo toplo, na vzhodu lahko blizu 17 °C.📈 #jugozahodnik pic.twitter.com/OM0yoVQ3VW — Blaž Šter (@vremenolovec) December 28, 2022

"Nevarnost snežnih plazov je trenutno večinoma majhna in je 1. stopnje. Večja previdnost je potrebna v visokogorju, kjer je na različno orientiranih pobočjih nekaj napihanega snega, kložast plaz lahko sprožite ob večji obremenitvi. Zlasti na severnih pobočjih so lahko prisotne tudi šibke plasti v snežni odeji. Možnost talnih plazov na strmih travnatih pobočjih se je zaradi ohladitve zmanjšala. Snežna odeja je marsikje pomrznjena in poledenela, zato je velika nevarnost zdrsa," so zapisali na Arsu.

Čez dan bo do 12 stopinj Celzija

Danes bo na Primorskem in Notranjskem zmerno, ponekod pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno. Burja na Primorskem bo sredi dneva ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, poroča Agencija RS za okolje.

V četrtek bo v severovzhodnih krajih delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem od 4 do 8, najvišje dnevne od 8 do 13, v severnih krajih okoli 6 stopinj Celzija.

Obeti

V petek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo predvsem v zahodni, južni ter deloma osrednji Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto kaže na večinoma suho vreme, v severovzhodnih krajih bo delno jasno, drugod pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodnik.