Konec tedna prihaja sneg

Danes bo ponekod v zahodni in severni Sloveniji delno jasno z dopoldansko meglo, drugod bo po nižinah marsikje vztrajala nizka oblačnost. Na jugovzhodu popoldne ni izključena kakšna kaplja dežja. Kot kažejo napovedi, se bo sneženje v petek postopno spuščalo do nižin, pričakujemo lahko obilnejše padavine. V nedeljo pa se bo sneženje razširilo nad večji del Slovenije.

Na Primorskem bo danes zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

Jutri bo oblačno in večinoma suho, burja bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 4, v alpskih dolinah do –7, ob morju 5, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Kot poroča Arso, je do zdaj decembra na Kredarici zapadlo skoraj en meter snega, snežna odeja je bila včeraj zjutraj visoka 140 centimetrov. Nova obilnejša snežna pošiljka prihaja ob koncu tedna. Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju trenutno zmerna (2. stopnje).

Našo najvišjo ležečo planinsko kočo in vremensko postajo na Kredarici je okovalo v debelo plast trdega ivja, so še zapisali na Arsu.

Obeti za konec tedna

V noči na petek bo na zahodu začelo deževati. Dež se bo nato krepil in se v petek čez dan od zahoda razširil na vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo spuščala.