Nič kaj zimsko vreme: danes tudi do 15 stopinj Celzija

Danes bo predvsem v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod bo večinoma oblačno in ponekod na Primorskem megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija. V zadnjih dneh letošnjega leta se bo nadaljevalo podobno vreme, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje.

Dobro jutro, danes in jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Danes bo občasno rahlo deževalo na jugozahodu, jutri dopoldne pa tudi v južni Sloveniji. pic.twitter.com/FNVHZPkEVn — ARSO vreme (@meteoSI) December 26, 2022

V torek bo vreme zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod v južni Sloveniji občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo sredi dneva zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo v severovzhodni Sloveniji delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, v četrtek bo ponekod na Primorskem in Notranjskem znova rahlo deževalo. Predvsem v višjih legah bo pihal jugozahodni veter.