Gregor Bezenšek ml.: To je diskriminacija otrok

V Iniciativi staršev otrok v zasebnih vrtcih nasprotujejo predlogom za ukinitev sofinanciranja programov zasebnih vrtcev, saj bi to pomenilo diskriminacijo otrok. Gre za pravico do subvencije obiskovanja vrtca, ki pripada vsakemu otroku, je poudaril vodja iniciative Gregor Bezenšek ml. Meni tudi, da gre za ukinjanje pluralizma v predšolski vzgoji.

V gradivo delovne skupine ministrstva za vzgojo in izobraževanje za pripravo sprememb zakona o vrtcih, ki je bila ustanovljena lani jeseni, so uvrstili tudi predlog, po katerem bi iz zakona črtali člene, ki določajo financiranje zasebnih vrtcev. Zdaj veljavna zakonodaja zasebnim vrtcem omogoča pridobiti del sredstev iz občinskih proračunov za izvajanje programa za posameznega otroka.

"Nasprotujemo diskriminaciji in odvzemu pravic otrokom"

V odgovor na omenjeni predlog so starši otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce, ustanovili civilno iniciativo, v kateri nasprotujejo "diskriminaciji in odvzemu pravic otrokom na podlagi tega, kateri vrtec obiskujejo". V izjavi, ki jo je na novinarski konferenci predstavil Bezenšek, so navedli, da občine ne financirajo zasebnih vrtcev, ampak je subvencija po zakonu o vrtcih pravica otroka oziroma njegovega starša. Ukinitev te subvencije bi po njihovem mnenju v praksi pomenila "tudi grob poseg v pravico staršev do svobodne izbire predšolske vzgoje za svoje otroke".

To bi, kot menijo, pomenilo tudi "radikalno in brezumno rušenje sistema predšolske vzgoje v Sloveniji, ki bi imelo trajne in nepopravljive posledice, staršem bi se s tem praktično odvzela možnost svobodne izbire vrtca za njihove otroke, zasebni vrtci pa bi postali dosegljivi samo še najpremožnejšim". Kot menijo, bi bil to paradoks, da bi se v "državi, kjer se poudarja pomen socialne države in enakih možnosti, v predšolski vzgoji dejansko krenilo na pot v elitizem in večanje družbenih razlik, namesto da bi negovali in krepili kakovost, raznovrstnost in pluralizem predšolske vzgoje".

Bezenšek: Zasebni vrtci bogatijo javno ponudbo

Bezenšek je poudaril še, da je že v Beli knjigi napisano, da zasebni vrtci bogatijo javno ponudbo, so razširitev možnosti izbire za starše in so dopolnilo javnemu predšolskemu sistemu, nikakor ga ne rušijo ali omejujejo.

Ker je v omenjenem dokumentu s predlogom zakonskih sprememb navedeno, da ta ne odraža stališč ministrstva, se starši iz iniciative sprašujejo, kdo je pripravil predlog.

Prepričani so, da so otroci, ki so vključeni v zasebni vrtec, že po trenutni zakonodaji obravnavani neenakopravno, saj jim pripada le 85-odsotna subvencija vrtca v primerjavi z otroki iz javnega vrtca. Po njihovih navedbah so tako občine leta 2022 na račun otrok v zasebnih vrtcih prihranile več kot tri milijone evrov. V iniciativi odločevalce tako pozivajo, da se sofinanciranje otrok v zasebnih vrtcih izenači s sofinanciranjem otrok v javnih vrtcih.

Iniciativi se je doslej pridružilo več kot 1.100 staršev, ki so po Bezenškovih besedah pripravljeni uporabiti tudi vsa pravna sredstva. Napovedali so proteste ter vložitev pritožbe na ustavno sodišče in evropsko sodišče za človekove pravice.

Zasebne vrtce obiskuje 5.108 otrok

Koordinatorka iniciative Pascale Emily Pečnik je ob tem navedla, da zasebne vrtce po januarskih podatkih obiskuje 5.108 otrok, to je 5,8 odstotka vseh otrok, ki so vključeni v vrtce. Približno 15 odstotkov otrok po njenih besedah glede na zadnje podatke statističnega urada ni vključenih v nobeno obliko institucionalne predšolske vzgoje. V občinah je tudi do 12 odstotkov otrok, ki so vključeni v vrtec v drugi občini, kar pomeni, da je teh otrok več kot otrok v zasebnih vrtcih, je dodala.

Poudarila je tudi, da je število otrok v zasebnih vrtcih po posameznih občinah izredno predvidljivo, da ima zasebni vrtec samo 38 od 212 občin, pri čemer jih ima večina samo enega. Največ zasebnih vrtcev je v Mestni občini Ljubljana (Mol). Za subvencije za otroke v zasebnih vrtcih so občine leta 2022 namenile do 0,6 odstotka občinskega proračuna, Mol pa na primer 0,36 odstotka, je še navedla.