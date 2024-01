Ste pri vašem otroku opazili bolečine v trebuhu, neredno prebavo, nespečnost, nemiren spanec, slabost in nenadno hujšanje? To so le nekateri simptomi, ki lahko nakazujejo na prisotnost glist oziroma podančic. Pojavljajo se zlasti pri otrocih, ki so v vrtčevskem in šolskem okolju v tesnem stiku. Ko se otrok okuži, se mora zdraviti vsa družina . Le tako lahko prekinete začaran krog okužb.

Bi pravočasno opazili, da ima vaš otrok gliste?

Gliste so pogosta težava med otroki, zato je pomembno, da prepoznate znake okužbe v zgodnji fazi. Najpogostejši in tudi najočitnejši znak je praskanje okoli zadnjika, ki je posledica glist, ki ponoči prilezejo ven in okoli anusa izležejo jajčeca. Takrat lahko otroci doživljajo intenzivno srbečico. Zaradi tega se lahko pojavijo tudi težave s spanjem in pogosto nočno prebujanje.

Opazite lahko, da je otrok pretirano razdražljiv, nemiren in utrujen čez dan. Okuženi otroci imajo pogosto temne kolobarje okoli oči. Nekateri lahko tožijo o bolečinah v trebuhu in imajo zmanjšano željo po hrani oz. izgubijo apetit. Včasih lahko v otrokovem blatu opazite bele premikajoče se nitke in takrat je skrajni čas, da ukrepate ter tako preprečite nadaljnje širjenje okužbe.

Foto: Shutterstock

Če opazite katerega od navedenih simptomov pri svojem otroku, je priporočljivo, da se takoj začne zdraviti vsa družina in se pri tem strogo drži higienskih ukrepov.

V boj proti glistam podančicam – s pomočjo narave! Foto: Mind trade d.o.o. Prebiotik Inulin + česen je zelo učinkovit, saj v črevesju spodbuja rast koristnih prebiotičnih bakterij, kar so potrdile tako klinične študije kot starši otrok, ki so se spopadali z okužbo. Kapsule Inulin + česen črevesje pomirjajo, ščitijo in učinkovito odpravljajo črevesne zajedavce. Ker vsebujejo kombinacijo treh močnih naravnih učinkovin - česen, papain in muškatno bučo -, se boste od glist podančic poslovili hitro. Papain je encim, ki ga najdemo v papaji in je odličen odpravljalec glist. Ta encim raztopi kožico glist in jih skupaj s preostalimi encimi prebavil prebavi. Česen se že zelo dolgo uporablja za uničevanje parazitov in zdravljenje glivičnih okužb, hkrati pa deluje kot antioksidant. Semena muškatnih buč imajo visoko vsebnost olja in proteinov ter se klinično dokazano uporabljajo za pomoč pri odpravljanju črevesnih parazitov. Otrok naj zaužije eno kapsulo enkrat na dan. Kapsulo lahko tudi enostavno odprete in vsebino vmešate v hrano ali pijačo, ki jo otrok zaužije.





Kako otroci pridejo v stik z glistami

Otrok lahko dobi gliste z uživanjem hrane ali vode, ki je bila kontaminirana s fekalnimi snovmi kot posledica neupoštevanja ustreznih sanitarnih in higienskih praks. Tudi igranje z onesnaženo zemljo lahko predstavlja tveganje za okužbo, ko otroci nevede prinesejo roke v usta. Otroci, ki si površno umivajo roke, so bolj izpostavljeni za okužbo z glistami.

Foto: Mind trade d.o.o.

Najpogostejši prenos okužbe pa je z otroka na otroka, ko okužen otrok med igro prenese gliste na sovrstnike. Jajčeca glist podančic lahko preživijo pod nohti ali na rokah, zato je pogosto kontaminirano tudi okolje, kot sta vrtec in šola, če se tam pojavi okužba. Prav tako pa se lahko oseba z okuženimi rokami ponovno okuži, če rok ne umiva temeljito in redno.

Foto: Mind trade d.o.o.

Na koga gliste podančice najraje prežijo? Na otroke, ki obiskujejo vrtec ali osnovno šolo,

na otroke, ki sesajo palec,

na ljudi, ki grizejo nohte,

na ljudi, ki rok pred jedjo ne umivajo redno,

na družinske člane okuženega otroka.

Kako se gliste prenašajo

Gliste imajo svoje načine, kako se prenašajo. V otrokovo telo lahko vstopijo nevede, s čimer se začne nov cikel njihovega življenja. Pogosto se ta neprijeten prenos zgodi med spanjem, ko samice izločajo svoja jajčeca okoli zadnjične odprtine, s spremljajočo srbečico. Ko se otrok praska in rok ne umiva temeljito ter pogosto, lahko mikroskopska jajčeca glist prenese nazaj na roke in pod nohte.

Izven gostitelja ostanejo jajčeca glist kužna do treh tednov. Zlasti jim ustreza vlažno okolje, uniči pa jih lahko temperatura nad 55 stopinjami Celzija.

V tem času se lahko s ponovnim stikom rok in ust jajčeca vnesejo nazaj v organizem ali pa se prenesejo na različne površine, posteljnino ali pohištvo, kjer potrpežljivo čakajo na novega "prijatelja".

Kaj se zgodi, če ne zdravimo okužbe z glistami

Gliste same od sebe ne bodo izginile, saj njihovo okolje ostaja vlažno in toplo ter tako ugodno za razmnoževanje in širjenje okužbe. Zato je zdravljenje okužbe in njeno preprečevanje nujno. Če se gliste podančice namreč ne odstranijo iz otrokovega telesa, postanejo stalni prebivalci, se razvijajo in razmnožujejo. Njihova prisotnost povzroča nenehno nelagodje, vključno s srbečico, nespečnostjo in bolečinami v trebuhu, ki jih ni mogoče več prezreti.

Foto: Shutterstock

Otrok se tako sooča z neprijetnostmi, ki vplivajo na njegovo vsakdanje življenje. Moten spanec zaradi srbečice lahko vodi v utrujenost, kar lahko vpliva na otrokov šolski uspeh in vsakodnevno delovanje. Dolgotrajna prisotnost glist lahko vodi tudi v resnejše zdravstvene težave, kot so denimo hujšanje in podhranjenost ter driska, ki lahko povzroči dehidracijo in s tem nadaljnje zdravstvene zaplete. Zdravstvenim zapletom zaradi glist se lahko izognete tudi z Inulinom.

Če sumite, da ima vaš otrok gliste, takoj ukrepajte, da preprečite potencialno resne posledice.

Nujni ukrepi ob pojavu glist: pogosto umivamo roke z milom in vodo,

prhanje vsak dan (priporoča se jutranje prhanje),

dnevno menjavanje spodnjega perila,

pogosto pranje posteljnega perila in brisač,

izogibanje praskanju okoli zadnjika in med nogami ter

zdravljenje vseh družinskih članov hkrati.

Kako zdraviti gliste in zakaj je pomembno, da se zdravi vsa družina

Okužba z glistami zahteva obisk pri zdravniku, ki predpiše ustrezna zdravila za zdravljenje okužbe. Poleg tega se je treba dosledno držati zgoraj opisanih nujnih ukrepov za preprečevanje ponovne okužbe. Ker se okužba hitro širi na druge člane gospodinjstva, je nujno, da se zdravi vsa družina. Le tako preprečimo ponovno izpostavljenost in prekinemo krog okužbe.

Pri iskanju trajne rešitve za odpravo glist podančic se pogosto srečamo z dilemo, ali se odločiti za zdravljenje z zdravili ali naravnimi sredstvi. Zdravila, čeprav učinkovita, imajo številne stranske učinke in zato niso primerna za redno jemanje.