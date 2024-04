Fotografija nizozemske policistke, ki je najverjetneje nastala na Nizozemskem in prikazuje policistko v zelo tesnih hlačah oziroma uniformi, je na družbenem omrežju Facebook sprožila burno debato in številne odzive.

V objavi, ki jo je na Facebooku delila ena izmed strani, je avtor nad fotografijo policistke zapisal: "Ženske si ne morejo pomagati, zato poudarjajo svojo spolnost tudi takrat, ko jih ta omejuje pri gibanju v službah javne varnosti."

Pod objavo se je zvrstilo več kot tisoč komentarjev, pojavila pa so se še nekatera druga vprašanja, kot je recimo status žensk v policiji in podobnih delih, kjer so uniforme obvezne, običajno pa jih krojijo moški ali pa morajo ženske nositi manjše številke moških uniform.

Fotografija omenjene policistke prikazuje, kako uniforma poudari njene obline in predvsem njeno zadnjico, zato so se mnogi komentatorji strinjali z zapisom nad fotografijo, oglasili pa so se tudi nekateri policisti, policistke in varnostniki, ki prav tako s pozo policistke in njenim ravnanjem niso bili preveč zadovoljni.

Spet drugi so policistki stopili v bran: "Kaj naj bi naredila? Pustila svojo zadnjico doma in v službo odnesla službeno zadnjico?" je zapis nad fotografijo ostro komentirala ena izmed komentatork, ki jo je zmotil zapis o uniformi.

"Večina sploh ne naredi opreme za nas, dobimo moško opremo in potem se pogosto konča tako, kot vidite na fotografiji, ker preprosto nismo zgrajene enako," je zapisala ena izmed komentatork.

Nekateri so se spraševali, kako naj bi zgradba telesa omejevala gibanje

"To je nizozemska policistka. Ženske imajo uniforme, narejene za ženske. Ima lepo postavo in to se vidi. Prava reč!" je fotografijo komentirala uporabnica Facebooka.

"Ženske ne zahtevajo uniform, ampak jih dobijo. Moške. Manjše številke. Pa še moški jih krojijo. Imam večje boke in tako mi stoji uniforma," je dodala komentatorka, ki verjetno dela na policiji.

"Kako točno zadnjica omejuje njeno gibanje?" so se spraševali nekateri. "No, to niso betonske hlače, ki bi ji omejevale gibanje. So raztegljive in zagotovo se premika hitreje od večine svojih vrstnikov," je še zapisal eden izmed njih.

Izbire ženskih oblek v moških poklicih ni veliko

Nekateri izmed komentatorjev so bili kritični predvsem nad slabo izbiro ženskih oblačil v pretežno moško usmerjenih poklicih, kot so na primer obleka gozdarja ali zaščitna obleka za rezanje lesa (pajac), ter v poklicih, kjer uporabljajo uniforme.