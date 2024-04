Tudi "električar" v mestu tvega kazen, tokrat le zanimivo redarsko obvestilo #foto

Foto: Gregor Pavšič Bralec nam je poslal fotografijo opozorila mestnega redarstva, ker v mestu ob električni polnilnici ni pravilno parkiral svojega avtomobila. Tega je sicer polnil, ni pa označil časa prihoda – polnjenje je na tem mestu omejeno na največ tri ure. Kljub temu jo je odnesel le z opozorilom, da je manjkajoča ura prihoda enakovredna parkiranju brez ustreznega parkirnega listka.

Elektrika na javnih mestnih polnilnicah ni več tako poceni kot nekoč, ko so prvi jutranji obiskovalci posledično zaparkirali večino takratnih mestnih polnilnic. Tržnim razmeram primernejše cene so poskrbele za boljšo ureditev in večjo frekvenco uporabnikov, zato je danes mogoče vsaj zjutraj, pa tudi čez dan, v središču Ljubljane dokaj zanesljivo dobiti prosto električno polnilnico. Tam je polnjenje seveda plačljivo, vozniku pa uradno vsaj tri ure ni treba plačati parkirnine.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Iskanje polnilnih mest je preprosto prek aplikacij ponudnikov oziroma aplikacij, ki pod eno streho združujejo lokacije različnih ponudnikov – te načeloma ne ponujajo informacij, ali je polnilnica prosta ali ne. Ta podatek je tudi manj zanesljiv, saj nam pove le, da se na posameznem priključku ne polni nobeno vozilo. To pa še ne pomeni, da na tem mestu ni neupravičeno parkiran kateri drugi avtomobil.

V praksi za slabo voljo poskrbi več primerov – prosto mesto lahko zasedejo tako avtomobili s klasičnimi motorji kot tudi električna vozila, ki pa se ne polnijo. Mesta pred polnilnicami pa niso namenjena parkiranju električnih avtomobilov, saj je tako parkiranje dovoljeno le ob hkratnem polnjenju baterije. Tudi električni avtomobil, ki ni priključen oziroma se ne polni, tam ni parkiran pravilno.

Vsaka ura predolgega polnjenja stane več kot dva evra

V večini primerov je uradno dovoljeno avtomobil polniti tri ali štiri ure. To pri novejših avtomobilih pomeni, da bodo prejeli okrog 40 kilovatnih ur elektrike. To predstavlja dve tretjini kapacitete povprečne baterije avtomobila.

Na predolgo parkiranje oziroma polnjenje pa so še bolj kot mestni redarji pripravljeni upravitelji polnilnic. Ti namreč za polnjenja nad mejo treh ur zaračunajo pribitek. Petrol tako za vsako minuto nad tremi urami polnjenja računa štiri cente (2,4 evra za eno uro), sistem Gremo na elektriko (GNE) pa tri cente. Pribitkov med nočnim polnjenjem ni.

"Skladno z 12. členom Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana mora voznik vozila na električni pogon označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Prekršek se lahko kaznuje z globo 80 evrov. Če je polnilnica znotraj urejenega parkirišča, morate plačati tudi parkirnino, saj ta ni del storitve polnjenja," pojasnjujejo pri Elektru Ljubljana, ki je upravitelj mreže GNE.