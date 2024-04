Ljubezenski horoskop za maj: za katera znamenja bo to usoden mesec?

Oven

Vezani boste v razmerju naleteli na nekaj težav. Na voljo boste imeli veliko nasvetov, a naposled boste prišli do tega, da prava rešitev izhaja iz vas samih, iz tega, kar čutite in si želite. Ta mesec bo velik poudarek na vsem podzavestnem, zato boste morali še enkrat premisliti odločitve, ki so se vam doslej zdele samoumevne. Samski si boste močno želeli ljubezni, vendar boste zelo skromni glede tega, kaj bi sami doprinesli za uspešen odnos. Trdnjava okoli vašega srca bo še posebno okoli sredine meseca izjemno utrjena. Samski se boste pri seksu izkazali kot hitri, nežni, strastni, romantični in predvsem na vse pripravljeni ljubimci. Vezani boste želeli uresničiti partnerjeve fantazije, vendar prek svojih meja vseeno ne boste šli.

Bik

Samski se boste končno lotili nečesa, za kar že dolgo niste mogli zbrati poguma. Tokrat boste resnično prepričani, da vam bo uspelo! Pripravljeni boste tvegati precej več kot običajno, pa tudi svoja čustva boste izražali lahkotneje in bolj neposredno. Vezani boste pozitivno sprejeli nov val energije, pa tudi nova prizadevanja, ki jih bo partner vlagal v odnos. Končno se bodo vajine želje ujele na skupni točki, kar vama bo omogočilo, da končno naredita velik korak naprej. Z veseljem se boste predajali partnerju in njegovi ljubezni. Samski boste na erotičnem področju želeli biti nekaj posebnega in to boste znali tudi sami pokazati. Največ možnosti imate v tretjem tednu meseca. Vezani pa boste radi "poskrbeli" sami zase – s partnerjem ali brez. Pravzaprav boste želeli poskusiti vse, kar lahko nudi seksualni užitek.

Dvojčka

Za mnoge samske bo to usoden mesec. Komajda boste sledili bitju svojega srca, ki bo končno doživelo, kar je toliko časa čakalo. Pravo ljubezen! Posebna oseba bo ta mesec vsekakor v vaši bližini. Bolj kot ste razčistili s svojo preteklostjo, več boste imeli od tega. Vezani se boste več posvečali družinskim zadevam in partnerju. Okoli sredine meseca bodo okoliščine dozorele za odločitev, vezano na vaše najgloblje želje. S partnerjevo podporo in spodbudo boste začeli resno razmišljati, kako bi jih uresničili. Samski boste v tem mesecu popolni ljubimci, uživali boste celo v seksualnih igricah, ki ste se jih do zdaj uspešno izogibali. Največ priložnosti za seks brez obveznosti se vam obeta v prvi polovici meseca. Vezani boste zelo skrivnostni, zato bo partnerju težko ugotoviti, kaj vam pravzaprav najbolj ugaja.

Rak

Medtem ko se leto za vas res ni začelo s kakšnim posebnim pompom, se lahko zdaj pripravite na najbolj vznemirljiv mesec letos. Vse do sredine meseca boste čutili posebno energijo, nagon in potrebo po začetku nečesa novega. To bo mesec odkrivanja, širjenja in novih začetkov. Samski boste začutili močno potrebo po notranji spremembi in fizični preobrazbi. Vaša želja, da se za vselej rešite slabih razvad, bo tokrat močnejša kot kadarkoli. Samski tokrat ne boste radi govorili o seksu, a boste v postelji pokazali povsem drugačen obraz. Oseba, ki bo z vami skočila med rjuhe, bo nad tokratno akcijo navdušena. Tudi vezani boste imeli veliko seksualne domišljije in boste odprti za vsak nov položaj. Vzburjala vas bo nežna predigra.

Lev

Vezani se boste nekoliko težje usklajevali s partnerjem, vendar vaju zapleti začuda ne bodo pripeljali v prepire. Nekako se vama bo uspelo konec dneva vsemu skupaj smejati. Skupni cilji vaju bodo oba navdajali s pozitivno energijo. Samski boste polni nekakšnega vznemirjenja, vendar bo trajalo kar precej časa, preden boste ugotovili, za kaj gre. V prvi polovici meseca vas bo mamilo marsikaj, proti zadnjemu tednu pa vam bo vedno bolj jasno, da gre za določeno osebo ali pa določeno ljubezensko željo, ki jo tokrat preprosto morate uresničiti. Samski boste v sredini meseca naleteli na idealnega seksualnega partnerja, ki se vam ne bo takoj odprl in bo na začetku med seksom celo nekoliko zadržan. Ko pa boste lupino odprli, ga ne boste mogli nasititi. Tudi vezani boste radi sanjali in svoje fantazije uresničevali s partnerjem.

Devica

To, kar boste vezani sejali v začetku meseca, boste tudi želi, in to najverjetneje ne samo na kratki rok. To je odlična novica za vse tiste, ki ste že pred tedni sklenili, da si boste prizadevali za boljšo zvezo in globljo povezanost med vama. Sredi meseca se vam obeta romantično presenečenje. Samski pa boste po nadvse umirjenem začetku meseca stopnjevali svoj tempo. Prišli boste celo do točke, ko vam bodo začele stvari na veliko uhajati izpod nadzora. To, kar ste v preteklih tednih napletli, pa niste mislili iskreno, boste morali pred koncem meseca pojasniti. Samski boste poleg tolažbe tokrat iskali tudi popolnega partnerja, ki bi lahko izpolnil vsako vašo seksualno željo, ki jih ni malo. Prva polovica meseca bo nadvse ugodna. Vezani se boste navduševali nad na novo odkritim položajem – to je sedeči, ko se lahko tesno privijete k partnerju.

Tehtnica

Ta mesec bo tako vezanim kot tudi samskim postregel s spremembami. Prva polovica meseca bo napornejša od druge, še posebej pri vseh tistih, ki ste si pravkar zacelili srčne rane. Samski si boste želeli novih poznanstev, pripravljeni boste celo obujati stare zveze. Vezani pa lahko pričakujte ostrejšo komunikacijo s partnerjem, saj se bosta marsikdaj le s težavo usklajevala. Živahno bo tudi na področju komuniciranja z drugimi, kar bo v vajino razmerje vneslo še dodaten nemir. Samski boste v postelji zelo energični in strastni. Seks boste radi začeli z igro, in sicer tako, da boste partnerju določili vlogo, ki jo bo moral zaigrati pred vami. Vezani boste veliko časa namenili partnerju in njegovemu užitku, saj mu boste na vsak način želeli ustreči.

Škorpijon

Samski imate pred seboj zanimiv mesec, še posebno proti koncu pa bo vaša očarljivost tako rekoč neustavljiva. Takrat boste lahko pritegnili poglede vseh in vsakogar, ki si ga želite. Pripravite se, da bo vaše družabno življenje zelo pestro. Vezani boste prvo polovico meseca namenili napredovanju na službenem področju, romantične zadeve pa bodo na vrsto prišle šele v drugi polovici. Posebno zabavna in obetavna bodo prijateljska razmerja. Samski, pustite se voditi in presenetiti, saj tako zagotovo ne boste razočarani. Vezani pa boste ljubitelji seksa na vse načine in v vseh položajih, da bo le akcija. Največ dogajanja lahko pričakujete v sredini meseca.

Strelec

Vezanim bo želja po širjenju obzorij in poseganju zunaj poznanih krogov prinesla nove priložnosti in nagrade. Partnerju boste namenjali več pozornosti, kar bo še posebej blagodejno vplivalo na vse tiste zveze, ki so v zadnjih tednih plule po viharnem morju. Samski boste mesec začeli z neznansko energijo in zagonom. Še posebej boste osredotočeni na doseganje ciljev in končno boste pripravljeni tudi doseči to, kar si boste zadali. Zadnji teden tega meseca vam bo prinesel nove priložnosti na ljubezenskem področju. Samske bodo vzburjali nekoliko grobi komplimenti in položaji, a če boste našli pravega partnerja, ne bo ovir. Igro boste želeli voditi sami, zato bo vaš najljubši položaj takšen, da ste vi zgoraj. Vezani boste pričakovali romantiko in nežnost, dobili pa nekaj bolj grobega, kar vas bo še bolj navdušilo.

Kozorog

Vezani poskusite odpreti oči. Čas je, da spregledate partnerjevo spremenjeno vedenje. Niste edini, ki sem ter tja vrže oči na koga zunaj svojega doma, tudi vašega partnerja to včasih zamika. Glejte le, da skušnjava ne bo trajala predolgo. Za samske se bo mesec začel s kratko, a nadvse viharno energijo. V ljubezni boste brez težav dosegli vse, kar si boste želeli, še posebej pri nasprotnem spolu. Druga polovica meseca vam bo prinesla nove priložnosti na ljubezenskem področju, izkoristite jih. Samski boste imeli možnost za seks, a boste pri tem tako neizvirni in mlačni, da soudeleženec ne bo imel nobene potrebe po tem, da bi z vami to še kdaj ponovil. Vezani boste ljubili drugačnost, hitro se boste naveličali monotonosti. Med seksom boste zelo glasni!

Vodnar

Vezani boste večji del meseca namenili urejanju družinskih zadev. Potrpljenja sicer ne boste imeli ravno v izobilju, boste pa po drugi strani zelo vztrajni, če ne kar trmasti. Bolj kot s kompromisi se boste ukvarjali s tem, kako naj vendarle dosežete svoje. Mogoči so prepiri in nerazumevanje s partnerjem. Tudi samskim ta mesec ne bo najbolj naklonjen. Pred zadnjim tednom ne pričakujte kakšnih velikih srčnih sprememb. Najbolje bi bilo, da se preprosto nehate obremenjevati in izkoristite čim več prostih trenutkov za razvajanje vseh vrst. Samski boste nagnjeni k avanturam, želeli si boste nežnosti in pozornosti. Imate celo dobre možnosti, da se izkažete kot odlični ljubimci. Vezani boste pripravljeni storiti vse, da bi le slišali partnerjeve krike zadovoljstva.

Ribi

Samski boste mesec začeli z močno željo po dogodivščinah in tveganju. Želja po doživetjih, ki bi bila drugačna od vašega vsakdana, bo tokrat izjemna. Svoje hrepenenje boste lahko potešili v drugi polovici meseca, ko vam bo družbo pri tem delala prijetna oseba. Tudi vezane bodo mamili prepovedani sadeži, vendar boste kljub temu v drugi polovici meseca naredili nekaj ključnih izboljšav v svoji zvezi. Partner bo nad vami navdušen, saj tolikšne pozornosti od vas že dolgo ni bil deležen. Četudi ste običajno mirni, si boste tokrat zaželeli seksa, ob katerem bi tudi malo trpeli. Se počutite krive? Največ možnosti za takšne igrice se vam bo ponudilo konec meseca. Tudi vezani boste zelo zahtevni, vaš partner pa bo moral imeti veliko kondicije.