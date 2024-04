V Združenih državah Amerike je kar 1,3 milijarde ameriških dolarjev oziroma kar več kot 1,2 milijardi evrov vreden glavni dobitek loterije Powerball na žrebu 7. aprila zadel 46-letni Cheng Saephan, priseljenec iz Laosa, ki se že več let bori z rakom. Saephan se je odločil, da bo dobitek dvignil v celoti in v obliki nakazil, kar v skladu s pravili Powerballa pomeni, da mu bo po plačilu davkov ostalo 422 milijonov dolarjev oziroma nekaj manj kot 400 milijonov evrov.

Saephan, ki za rakom boleha že osem let, si bo dobitek, ki bo zaradi načina prevzema sicer precej nižji od oglaševanega, a gre še vedno za pravo bogastvo, razdelil z ženo in prijateljem, saj so skupaj vplačali več kot 20 loterijskih listkov, so danes poročali ameriški mediji.

Vplačilo listka sicer stane zgolj dva dolarja, v loteriji Powerball pa je mogoče sodelovati v 45 ameriških zveznih državah.

Zmagovalne številke kroga, v katerem je slavil Cheng Saephan, so bile sicer 22, 27, 44, 52, 69 in še rdeča "Powerball" 9.

Kot je Saephan dejal za ameriške medije, si bo z denarjem najel zelo dobrega zdravnika in za svojo družino najverjetneje kupil sanjsko domovanje. Izjavil je tudi, da bo še naprej igral loterijo Powerball, saj se mu bo morda znova nasmehnila sreča.