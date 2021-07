Grah Whatmough predlaga razrešitev direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sprejemu dokončne odločitve o začetku postopka razrešitve direktorice televizije in posredovanju predloga za soglasje programskega sveta so, kot so na RTV Slovenija zapisali v sporočilu za javnost, botrovali naslednji ključni elementi:

– direktorica kljub večkratnim opozorilom in navodilom generalnega direktorja ni ukrepala ob zgodovinsko najnižji gledanosti televizijskih programov RTV Slovenija,

– kršila je pravila o pristojnosti na RTV Slovenija, s čimer ni spoštovala Statuta RTV Slovenija, hkrati pa je opustila dolžno skrbno ravnanje pri preverjanju pogojev o poslovnem sodelovanju z RTV Slovenija.

Kaj pravi Gorščakova?

Gorščakova sicer pravi, da ne namerava odstopiti, saj je prepričana, da delo dobro opravlja in da ji s strokovnega vidika ni mogoče ničesar očitati.

Direktorica TVS je Gorščakova postala marca 2019, pred tem je to delo opravljala kot vršilka dolžnosti. V začetku letošnjega leta se je potegovala tudi za položaj generalne direktorice RTVS, a je aktualni generalni direktor v drugem krogu prejel večjo podporo programskih svetnikov.

