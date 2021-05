Na RTV zbirajo podpise v podporo urednici, ki je cenzurirala izraelskega veleposlanika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na RTV Slovenija smo glede dogajanja poslali vprašanja vsem vpletenim. Odgovore še čakamo.

Na pritisk, ki ga je bil deležen, je novinar Nejc Krevs opozoril v pismu programskemu svetu RTV Slovenija. Poudaril je, da je bil z urednikom oddaje Odmevi Valentinom Arehom dogovorjen, da pripravi prispevek, v katerega bo vključil veleposlanika države Izrael Eyala Selo, ki je govoril o aktualnih spopadih med Izraelci in Palestinci.

Novinar: Ne želim si pritiskov in cenzure

Kot je zapisal, ga je kasneje, ko je bil prispevek že pripravljen, Areh obvestil, da ga ne more objaviti, ker je tako zahtevala odgovorna urednica informativnega programa Manica Janežič Ambrožič, ta pa je novinarju pojasnila, da je objava prispevka z veleposlanikom nedopustna, saj naj bi bila predstavljena le ena plat zgodbe.

Novinar je v pismu poudaril, da je bil v isti oddaji predvajan prispevek z mnenji obeh strani, zato bi bila ekskluzivna izjava veleposlanika dodana vrednost v oddaji in bi omogočila, da si gledalec zagotovi širšo sliko položaja. Kot je še zapisal, si v prihodnje želi, da takšnih pritiskov, še več cenzure, ne bi doživljal, saj je kot novinar zavezan k verodostojnosti, etičnosti in odgovornosti do gledalcev.

Kaj pravi veleposlanik?

"Lahko rečem le to, kar vem. Podal sem obširen intervju. Mislim, da je bil predvajan le 30-sekundni izsek. To je vse, kar vem. Bil bi vesel, če bi objavili več," pa je zaplet v intervjuju za Siol.net komentiral izraelski veleposlanik. Celoten pogovor z njim si lahko preberete tukaj: