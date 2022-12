Golob: Slovenija bo sledila ukrepom drugih članic EU za pomoč gospodarstvu #foto

Golob je sicer izrazil zadovoljstvo, da so v zadnjih dneh – tudi zaradi dogovora članic EU o mehanizmu za omejitev borznih cen plina – borzne cene plina in tudi elektrike precej padle, s tem pa tudi ponudbe dobaviteljev za oskrbo slovenskih podjetij z električno energijo v letu 2023. Če je gospodarstvo še prejšnji teden opozarjalo, da nekatere ponudbe presegajo raven 500 evrov za megavatno uro, so zdaj po besedah predsednika vlade nekoliko pod 350 evri. Foto: STA