Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Golob se je v nadaljevanju konference sicer namenjeni vstopu Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo, posvetil tudi dogajanju na domačem političnem parketu. Pojasnil je, da o kandidatih za novega ministra za notranje zadeve še ni razmišljal.

Golob se je v nadaljevanju konference sicer namenjeni vstopu Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo, posvetil tudi dogajanju na domačem političnem parketu. Pojasnil je, da o kandidatih za novega ministra za notranje zadeve še ni razmišljal. Foto: STA

"Državljani Bosne in Hercegovine so vmes že izgubili upanje, da za njih obstaja evropska perspektiva. Ena od temeljnih vrednost EU je solidarnost. Ta se ne meri v tem, koliko narediš zase, ampak za druge. Uspelo nam je, da je po dolgih desetletjih pridobila status kandidatke za članstvo v EU," je uvodoma na novinarski konferenci o četrtkovi podelitvi statusa kandidatke za članstvo EU Bosni in Hercegovini dejal predsednik vlade Robert Golob. V nadaljevanju se je osredotočil tudi na dogajanje na domačem političnem parketu. Pojasnil je, da o kandidatih za novega ministra za notranje zadeve še ni razmišljal, in da ga je odločitev Tatjane Bobnar presenetila. Je pa napovedal sestanek s kandidati za tri nova ministrska mesta.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: "Državljani 🇧🇦 so vmes že izgubili upanje, da za njih obstaja evropska perspektiva. Potrebno je bilo soglasje vseh držav članic EU. Danes stojim pred tem, da začnemo odpirati novo poglavje za 🇧🇦." pic.twitter.com/eKeb33m1pc — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 16, 2022

Slovenski premier je v govoru tudi napovedal, da bodo januarja obiskali Sarajevo in ponudili vso tehnično in razvojno pomoč, ki jo lahko ponudijo, da jim olajšajo pogovore, spremembe in reforme, ki se jih morajo lotiti.

Vsem državljanom Bosne in Hercegovine je zaželel dobrodošlico v Evropski uniji.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: "Vsem državljanom 🇧🇦 Bosne in Hercegovine sporočam: Dobrodošli na 🇪🇺 evropski poti." pic.twitter.com/JZYylZCzdT — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 16, 2022

Konference se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, ki meni, da je sprejem Bosne in Hercegovine v EU tudi zasluga Slovenije. "Da neka slovenska zamisel tako pomembno vpliva na spremembo mednarodnih okoliščin, je zagotovo razlog tudi za naš ponos," pravi Pahor.

🇸🇮 PRS @BorutPahor: Do odločitve v Bruslju ni prišlo zato, ker so se bistveno spremenile okoliščine v 🇧🇦 BiH. Svojo odločitev glede tega vprašanja je spremenila 🇪🇺. To je bila tudi slovenska zamisel. Da pošljemo pozitiven signal iz Bruslja, da BiH vidimo v evropski perspektivi. pic.twitter.com/RLQ27aAd4j — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 16, 2022

Golob prihodnji teden s kandidati za tri nova ministrska, imena za notranjega ministra še ni

Golob se je v nadaljevanju konference sicer namenjeni vstopu Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo, posvetil tudi dogajanju na domačem političnem parketu. Pojasnil je, da o kandidatih za novega ministra za notranje zadeve še ni razmišljal. Odločitev Tatjane Bobnar, da s tega položaja odstopi, ga je namreč presenetila, v zadnjih 14 dneh pa je imel tudi precej zunanjepolitičnih obveznosti. Je pa za prihodnji teden napovedal sestanek s kandidati za tri nova ministrska mesta.

Uveljavitev sprememb zakona o vladi, ki so ga volivci na referendumu podprli, namreč med drugim prinaša ustanovitev treh novih ministrstev. Golob je ob tem napovedal, da bodo poskušali tudi kandidata ali kandidatko za notranjega ministra najti v rokih, ki so predvideni za popolnitev vlade v skladu z novim zakonom.

"V tem trenutku pa nimam prav nobenega imena," je dejal na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini.

Dodal je še, da se s kandidati za tri nova ministrska mesta še ni sestal, se bo pa prihodnji teden.