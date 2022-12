Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Golob in Tatjana Bobnar sta se znašla na nasprotnih bregovih. Foto: STA

Premier Robert Golob bo v ponedeljek v DZ posredoval odstopno izjavo ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar, so za STA potrdili v kabinetu predsednika vlade. Hkrati bo posredoval tudi informacijo, kdo bo ta resor vodil začasno. Po neuradnih informacijah časnika Dnevnik naj bi bila to ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik .

Ministrica za notranje zadeve Bobnar je, kot je napovedala, premierju Golobu v petek po vrnitvi s službene poti v Bruslju poslala odstopno izjavo. Še isti dan so prejem odstopne izjave potrdili tudi v kabinetu predsednika vlade.

V premierjevem kabinetu za zdaj ne razkrivajo informacije, kdo od vladne ekipe bi lahko začasno prevzel vodenje notranjega ministrstva. Tako tudi niso potrdili informacije, da naj bi bila to ministrica Ajanović Hovnik, ki sodi v najožji krog Golobovih sodelavcev.

Po informacijah Dnevnika naj bi premier tudi že opravil ožji izbor morebitnih kandidatov za novega notranjega ministra. Kot navaja časnik, so med potencialnimi kandidati med drugim aktualna državna sekretarja na ministrstvu Tina Heferle in Branko Lobnik, svetovalec predsednika republike za nacionalno varnost Boštjan Šefic ter nekdanjega kriminalist in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Sandi Čurin.

Po poslovniku ima sicer premier po prejemu pisne odstopne izjave ministrice sedem dni časa, da o odstopu pisno obvesti predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Obvestilo o odstopu se nato uvrsti na dnevni red seje DZ najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila. Ministrici bo funkcija s tem prenehala.

Predsednik vlade mora nato v desetih dneh po prenehanju funkcije ministrice predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru. Ko bo predlagan, se bo kandidat za novega ministra najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga predstavil pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora. Če bo njegova predstavitev ocenjena kot uspešna, pa bo moral še skozi sito poslank in poslancev na plenarni seji DZ.