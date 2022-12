Vrh EU predvsem o energetiki, pričakovati tudi kandidatski status za BiH

Kot je v vabilu voditeljem na vrh, ki bo tokrat izjemoma potekal zgolj en dan, zapisal predsednik Evropskega sveta Charles Michel, so se razmere na področju energetike letos močno spremenile. Zato je jasno, da je treba ukrepati skupaj. "Zagotavljanje varnosti oskrbe ter zmanjševanje cen za naše državljane in podjetja ostaja naša prednostna naloga," je poudaril.

Napovedal je, da bodo pregledali napredek od oktobrskega zasedanja Evropskega sveta. Tedaj so se med drugim zavzeli za vzpostavitev začasnega dinamičnega cenovnega koridorja za transakcije z zemeljskim plinom, da bi takoj omejili pretirane cene tega energenta.

Evropska komisija je nato sredi novembra predstavila predlog mehanizma za omejevanje cen, v skladu s katerim bi zgornjo mejo cene terminskih pogodb za zemeljski plin na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF postavili pri 275 evrih na megavatno uro. Mehanizem bi se samodejno sprožil, če bi cena več kot dva tedna presegala to vrednost, obenem pa to ne bi odražalo razmer na globalnih trgih. Razlika glede na globalne trge bi morala znašati 58 evrov ali več.

Ministri za energetiko še brez dogovora

Ministri držav članic, pristojni za energetiko, so se v torek sestali že drugič od predstavitve predloga, a jim še ni uspelo doseči dogovora. Kot je po torkovem srečanju povedal slovenski infrastrukturni minister Bojan Kumer, pa so že zelo blizu.

Nesoglasja ostajajo predvsem glede vrednosti parametrov, pri katerih bi se mehanizem sprožil, so pojasnili pri češkem predsedstvu Svetu EU. Njihov zadnji kompromisni predlog predvideva, da bi se mehanizem sprožil, ko bi cena plina tri dni presegala določeno vrednost, razlika med ceno na TTF in globalnimi cenami pa bi bila tri dni višja od 35 evrov.

Slovenija po Kumrovih besedah meni, da je dogovor glede zgornje omejitve mogoče najti na območju med 160 in 220 evri na megavatno uro. Strinja se s pogojem, da bi morala razlika glede na globalne trge znašati 35 evrov.

"Verjamem, da bo čez dva dni Evropski svet dal dodatne, bolj ozke usmeritve, ki jih bomo morali mi seveda upoštevati pri končnem dogovoru v ponedeljek," je še povedal minister. Izrazil je prepričanje, da bo dogovor prihodnji ponedeljek dosežen.

Premier Robert Golob, ki se bo udeležil vrha, je v torek v nagovoru v Evropskem parlamentu poudaril, da je ta teden ključen za to, ali bomo pravilno naslovili vprašanje visokih cen energije. Po njegovem mnenju mora EU sprejeti regulatorne spremembe, ker zdaj trg ne deluje.

Michel je v pismu voditeljem napovedal, da bodo govorili tudi o izzivih, ki EU na področju energetike čakajo v prihodnjem letu. "Eden od najpomembnejših mejnikov prihodnjega leta bo reforma trga elektrike, ki naj jo komisija predstavi čim prej," je zapisal.

V središču vrha tudi posledice ruske agresije na Ukrajino

Visoke cene energije, s katerimi se spopada Evropa, so predvsem posledica ruske agresije na Ukrajino, ki bo tudi tokrat v središču zasedanja voditeljev članic Unije.

Osredotočili se bodo na nadaljnjo humanitarno pomoč Ukrajini, kjer je v zadnjih mesecih tarča napadov energetska in druga kritična infrastruktura. Govorili pa bodo tudi o tem, kako zagotoviti vzdržno vojaško in finančno pomoč od vojne razdejani državi. Članice so se ta teden vendarle dogovorile o makrofinančni pomoči za Ukrajino za prihodnje leto, ta bo znašala 18 milijard evrov.

Premierje in predsednike držav članic bo tudi tokrat nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v pogovoru z Michelom pred vrhom pozval k čimprejšnjemu sprejetju devetega svežnja sankcij proti Rusiji. Govorila sta še o napredku Ukrajine na poti v EU, potem ko je ta država na junijskem vrhu prejela status kandidatke za članstvo v Uniji.

Pričakovati je kandidatski status za BiH

Na tokratnem vrhu se ta status obeta še Bosni in Hercegovini, kar je tudi posledica geopolitičnih sprememb, ki jih je prinesla vojna v Ukrajini. K podelitvi statusa Bosni in Hercegovini so voditelje na torkovem zasedanju pozvali ministri za evropske zadeve, pri čemer so poudarili, da mora ta država sprejeti ukrepe na področjih vladavine prava, upravljanja migracij, temeljnih pravic ter boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu.

Za podelitev kandidatskega statusa tej zahodnobalkanski državi še letos si močno prizadeva tudi Slovenija. Premier Golob je bil v odzivu na torkovo odločitev ministrov optimističen, da bo na vrhu BiH status dobila.

Na dnevnem redu tokratnega zasedanja so še odnosi z ZDA, ki so se v zadnjem obdobju nekoliko zaostrili zaradi ameriške zakonodaje, ki daje prednost domačim podjetjem. Po navedbah virov pri EU je med ključnimi sporočili vrha pričakovati poudarek, da je treba zagotoviti konkurenčnost in da potrebujemo močno industrijsko politiko.