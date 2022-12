Kaj bo Golob povedal v Evropskem parlamentu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Golob bo v Evropskem parlamentu nastopil v okviru razprav iz cikla To je Evropa, v katerih voditelji članic EU predstavijo svoje vizije o prihodnosti povezave, navajajo v parlamentu, kjer so slovenskega premierja napovedali kot enega vodilnih strokovnjakov na področju energetike. Foto: Ana Kovač

Predsednik vlade Robert Golob bo danes v Strasbourgu nagovoril poslanke in poslance Evropskega parlamenta. Po pričakovanjih naj bi bile osrednje teme njegovega govora energetska kriza v EU in ukrepi proti njej, zeleni prehod ter širitev EU na Zahodni Balkan s poudarkom na prizadevanjih za podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini.