Države članice EU za zamrznitev 6,3 milijarde evrov evropskih sredstev Madžarski

Veleposlaniki držav članic Evropske unije so se v ponedeljek dogovorili o zamrznitvi 6,3 milijarde evrov evropskih sredstev Madžarski v okviru mehanizma pogojevanja izplačila sredstev Evropske unije z vladavino prava. Obenem so podprli madžarski nacionalni načrt za okrevanje v vrednosti 5,8 milijarde evrov.

Veleposlaniki članic so s kvalificirano večino Svetu EU priporočili, naj Madžarski zaradi kršenja načel vladavine prava na področjih javnega naročanja, učinkovitosti tožilstva in boja proti korupciji zamrzne okoli 6,3 milijarde evrov evropskih sredstev, so sporočili s Sveta EU.

Kot so pojasnili, se je Madžarska zavezala, da bo izvedla več ukrepov, s katerimi bi naslovila skrbi na področju vladavine prava. Doslej sprejeti ukrepi imajo velike pomanjkljivosti, tako da kršitev načel vladavine prava, ki jih je v svoji oceni ugotovila Evropska komisija, ne naslavljajo ustrezno.

"Svet zato ocenjuje, da tveganje za evropski proračun ostaja visoko," so zapisali. Glede na število in pomen ukrepov, ki jih je Madžarska zadovoljivo uveljavila, ter njeno sodelovanje so ocenili, da tveganje ostaja za 55 odstotkov vrednosti obveznosti operativnih programov kohezijske politike, kar pomeni okoli 6,3 milijarde evrov.

Budimpešta ni ustrezno izpolnila 17 zavez

Evropska komisija je sicer Svetu EU predlagala zamrznitev 65 odstotkov obveznosti v okviru treh programov. To bi pomenilo okoli 7,5 milijarde evrov, kar predstavlja več kot tretjino madžarskih kohezijskih sredstev.

Konec novembra je ocenila, da Budimpešta do 19. novembra ni ustrezno izpolnila 17 zavez, ki jih je podala v zameno za izplačilo sredstev.

Predlog za zamrznitev sredstev bodo zdaj države članice potrjevale po pisnem postopku.

To velja tudi za madžarski nacionalni načrt za okrevanje, ki je podlaga za črpanje 5,8 milijarde evrov iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covid-19. Veleposlaniki članic so danes potrdili predlog komisije, da se prva sredstva Madžarski lahko izplača šele, ko bo ta izpolnila 27 t. i. supermejnikov, med katerimi je tudi 17 zgoraj omenjenih ukrepov.

Madžarska je sicer zaradi zadrževanja evropskih sredstev blokirala sprejetje paketa pomoči Ukrajini v višini 18 milijard evrov in minimalnega davka za multinacionalke. Veleposlaniki so se danes dogovorili tudi o teh dveh zadevah.