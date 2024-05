Forbici: Z imenovanjem novega predsednika uprave RTVS ni smiselno hiteti

Takoj po Martićevi razrešitvi bo treba po besedah Forbicija imenovati v. d. predsednika uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS), na tej seji pa bodo odločili tudi, kako v nov razpis.

Predlagal bo, da komisija za pravne in kadrovske zadeve pripravi razpis, kako hitro bo to storila, pa težko napove. Za pripravo zadnjega razpisa, na katerega se je prijavil Martić, so potrebovali približno teden dni. Rok za prijavo na razpis pa bo določil svet, je pojasnil.

Osebno meni, da niti z imenovanjem predsednika uprave niti z imenovanjem v. d. predsednika uprave ni smiselno preveč hiteti in podleči paniki. Dokler Martić ni razrešen, ima namreč polna pooblastila. "Nobena odločitev zaradi njegovega odstopa ne stoji oziroma ne bi smela stati," je bil jasen.

Spomnil je, da so lani zelo hiteli z iskanjem in imenovanjem predsednika uprave ter bili pod velikim časovnim pritiskom, a je kljub temu do končne izbire pretekel več kot mesec in pol. "Treba si je vzeti dovolj časa, da najdemo dobrega kandidata," je prepričan.

Pri tem bi bilo po njegovem mnenju dobrodošlo, če bi vlada medtem razkrila svoje načrte glede ureditve zadostnega financiranja zavoda. Sam si želi, da se vlada odloči za zvišanje RTV-prispevka, če že ne pred evropskimi volitvami, pa vsaj po njih. Če bodo potencialni kandidati za Martićevega naslednika vedeli, da je vprašanje financiranja rešeno, se bodo lažje odločili za prijavo na razpisu, je ocenil.

Forbici meni, da RTV še zdaleč ni barka, ki bi se potapljala

Sicer pa finančne razmere v hiši vidi kot težke, nikakor pa ne kot katastrofične. "Javna radiotelevizija ima vsak mesec zagotovljen stalen priliv denarja, ki pokrije večino njenih stroškov, tako da še zdaleč ni barka, ki bi se potapljala," je izpostavil.

Martić je z mesta predsednika uprave RTVS odstopil v torek. Za ta korak se je odločil po številnih kritikah na njegov račun na izredni seja sveta RTVS, ki je potekala tega dne. V odstopni izjavi je zapisal, da je po tej seji jasno, da med večino svetnikov nima več zaupanja, kar postaja ovira za delovanje RTVS.