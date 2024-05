Svet RTVS danes o predlogu za imenovanje Alenke Vodončnik za članico uprave

Kot izhaja iz javno dostopnih evidenc, je Alenka Vodončnik direktorica celjskega podjetja Ave Razvoj in direktorica Zavoda za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, nekdanja članica nadzornega sveta RTVS, ki jo je na to mesto na predlog Sindikata novinarjev Slovenije imenovala koalicija v času vlade Janeza Janše.

V svojem programu je ob prijavi izpostavila, da se je kot članica nadzornega sveta seznanila s kompleksnostjo delovanja RTVS. "Zavedam se, da je RTVS v položaju, ki ni zavidanja vreden in bo potrebno ogromno entuziazma, volje, sodelovanja, komunikacije za umirjanje razmer in pripravljenosti sodelovanja za dobre rezultate dela," je zapisala.

Aktiv novinarjev ni navdušen

Med kratkoročnimi cilji in ukrepi je naštela reševanje kadrovske podhranjenosti, nadomestitev iztrošene tehnične opreme in infrastrukture, lastno produkcijo RTVS, vzpostavljanje pozitivnega delovnega okolja in motiviranosti zaposlenih, vzpostavitev kazalnikov uspešnosti in standardov kakovosti ter optimizacijo poslovnih in delovnih procesov.

Izvršni odbor aktiva novinarjev Radia Slovenija pa je v izjavi opozoril, da Martićev predlog ni korak k izboljšanju, ampak vračanje v razmere, ki so se jim novinarji RTVS brezkompromisno uprli.