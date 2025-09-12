Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA, M. T. H.

Petek,
12. 9. 2025,
13.35

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
varnost podjetje Slovenski državni holding

Petek, 12. 9. 2025, 13.35

54 minut

Državno podjetje za obrambo, varnost in odpornost

Avtorji:
Sa. B., STA, M. T. H.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Dan Slovenske vojske 2025, slovenska vojska | Začetni kapitalski vložek SDH v podjetje znaša tri milijone evrov. | Foto Gaja Hanuna

Začetni kapitalski vložek SDH v podjetje znaša tri milijone evrov.

Foto: Gaja Hanuna

Slovenski državni holding je ustanovil novo obrambno podjetje Dovos, družbo za obrambo, varnost in odpornost, ki je bila danes vpisana v sodni register. Z vlaganji v slovenska podjetja bo podpirala razvoj in trženje proizvodov ter storitev na področju obrambe, varnosti in odpornosti, ob tem pa krepila nacionalne zmogljivosti in prispevala h gospodarskemu razvoju države.

Začetni kapitalski vložek SDH v podjetje je tri milijone evrov, v prihodnje pa bo družba dokapitalizirana glede na konkretne investicijske potrebe, so napovedali v holdingu. Osnovna dejavnost družbe bo naložbena dejavnost, predvidena so vlaganja v slovenska podjetja na področju obrambe, varnosti in odpornosti.

Krepitev oskrbe obrambnega-varnostnega sistema

Natančneje so predvidene naložbe v podjetja s proizvodnjo visokotehnoloških robotiziranih oborožitvenih sistemov na podlagi strateških partnerstev z vodilnimi evropskimi proizvajalci obrambnih proizvodov in sistemov ter že podpisanih mednarodnih zavez in naložbe v podjetja s proizvodnjo visokotehnoloških robotiziranih oborožitvenih sistemov in avtonomnih kopenskih sistemov, ki so rezultat nacionalnih razvojnih projektov.

Borut Sajovic
Novice Sajovic: Obramba države ne more biti predmet prisile

Dovos naj bi vlagal tudi v naložbe v lastništvo obstoječih podjetij s področja obrambno-varnostne dejavnosti, v krepitev oskrbe obrambnega-varnostnega sistema s ključnimi strateškimi obrambnimi proizvodi in sistemi ter v zmogljivosti vzdrževanja in nadgradnje večjih oborožitvenih kopenskih sistemov.

Zidarjeva vila
Novice Identiteta kupca Zidarjeve vile v Fiesi je skrivnostna

Za prvega direktorja družbe je bil imenovan Matej Špragar. V nadzorni svet družbe je SDH imenoval Damirja Črnčca, Petra Dolžana in Lovrenca Babiča.

Novo Nordisk
Novice Farmacevtski velikan z drastično potezo: ukinili bodo več tisoč delovnih mest

Na SDH so še zapisali, da so v delovanje novega podjetja sistemsko vgradili različne dodatne varovalne mehanizme. To so delovanje poslovodstva po načelu štirih oči, podajanje predhodnega soglasja nadzornega sveta za vse kapitalske naložbe, možnost veta ustanovitelja na vse ključne odločitve organov vodenja in nadzora družbe, vključno na vse kapitalske naložbe družbe, ter neposredno imenovanje in možnost odpoklica poslovodstva kot pristojnost ustanovitelja.

varnost podjetje Slovenski državni holding
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.