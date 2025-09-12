Slovenski državni holding je ustanovil novo obrambno podjetje Dovos, družbo za obrambo, varnost in odpornost, ki je bila danes vpisana v sodni register. Z vlaganji v slovenska podjetja bo podpirala razvoj in trženje proizvodov ter storitev na področju obrambe, varnosti in odpornosti, ob tem pa krepila nacionalne zmogljivosti in prispevala h gospodarskemu razvoju države.

Začetni kapitalski vložek SDH v podjetje je tri milijone evrov, v prihodnje pa bo družba dokapitalizirana glede na konkretne investicijske potrebe, so napovedali v holdingu. Osnovna dejavnost družbe bo naložbena dejavnost, predvidena so vlaganja v slovenska podjetja na področju obrambe, varnosti in odpornosti.

Krepitev oskrbe obrambnega-varnostnega sistema

Natančneje so predvidene naložbe v podjetja s proizvodnjo visokotehnoloških robotiziranih oborožitvenih sistemov na podlagi strateških partnerstev z vodilnimi evropskimi proizvajalci obrambnih proizvodov in sistemov ter že podpisanih mednarodnih zavez in naložbe v podjetja s proizvodnjo visokotehnoloških robotiziranih oborožitvenih sistemov in avtonomnih kopenskih sistemov, ki so rezultat nacionalnih razvojnih projektov.

Dovos naj bi vlagal tudi v naložbe v lastništvo obstoječih podjetij s področja obrambno-varnostne dejavnosti, v krepitev oskrbe obrambnega-varnostnega sistema s ključnimi strateškimi obrambnimi proizvodi in sistemi ter v zmogljivosti vzdrževanja in nadgradnje večjih oborožitvenih kopenskih sistemov.

Za prvega direktorja družbe je bil imenovan Matej Špragar. V nadzorni svet družbe je SDH imenoval Damirja Črnčca, Petra Dolžana in Lovrenca Babiča.

Na SDH so še zapisali, da so v delovanje novega podjetja sistemsko vgradili različne dodatne varovalne mehanizme. To so delovanje poslovodstva po načelu štirih oči, podajanje predhodnega soglasja nadzornega sveta za vse kapitalske naložbe, možnost veta ustanovitelja na vse ključne odločitve organov vodenja in nadzora družbe, vključno na vse kapitalske naložbe družbe, ter neposredno imenovanje in možnost odpoklica poslovodstva kot pristojnost ustanovitelja.