Vlada o predlogu obrambne resolucije

Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog obrambne resolucije, ki ga bo nato posredovala v DZ. Predlog med drugim določa dva odstotka BDP za obrambno in varnostno politiko do konca leta. Izdatke bodo do leta 2030 postopoma povečevali, in sicer do tri odstotke BDP. Predlog vpeljuje tudi izgradnjo tako imenovane obvezne rezerve.