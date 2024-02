Državni svetniki o novi komisiji za preiskovanje GEN-I, Star Solar in Gibanje Svoboda

Namen parlamentarne preiskave je med drugim pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter oceniti dejansko stanje domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I in nezakonitega financiranja volilne kampanje stranke Gibanje Svoboda za državnozborske volitve leta 2022, je navedeno v objavljenem predlogu za odreditev preiskovalne komisije.

Člani preiskovalne komisije bodo v primeru njene ustanovitve obenem ugotavljali vlogo in odgovornost nekdanjega predsednika uprave družbe GEN-I in aktualnega premierja Roberta Goloba v obdobju, ko je bilo to podjetje pod prevladujočim vplivom ali v lasti države, in sicer s kakšnim interesom naj bi domnevno ravnal nezakonito oziroma v nasprotju z veljavno zakonodajo.

"Odreditev predmetne parlamentarne preiskave je utemeljena in nujna, ker so se v medijih pred in med volitvami v DZ leta 2022 širile informacije o domnevno spornem financiranju predvolilne kampanje politične stranke Gibanje Svoboda ter o domnevno spornih poslovnih dejavnostih, in sicer za poslovno svetovanje podjetja GEN-I za podjetje KCA, katere ustanoviteljica je bila Vesna Vuković, ta pa je lastništvo prenesla na osebo, ki tudi piše za isti spletni portal Necenzurirano.si," je zapisano v predlogu.