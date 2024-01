Pred komisijo o financiranju političnih strank pričala Milosavljević in Savič

Na komisiji DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, so danes zaslišali Marka Milosavljevića s FDV in Domna Saviča, ki preiskuje državne oglaševalske prakse. Milosavljević je poudaril, da morajo za vsako dodeljevanje državnih sredstev medijem obstajati kriteriji, Savič pa, da ti med letoma 2020 in 2022 niso obstajali.

Marko Milosavljević s katedre za novinarstvo Fakultete za družbene vede (FDV) je svoje pričanje pred komisijo, ki jo po novem vodi Tamara Vonta (Svoboda), začel z omembo tožbe ene od medijskih hiš zoper njega, ker je dejal, da medij, ki je sicer vpisan v razvid medijev, zanj osebno s strokovnega stališča ni medij, temveč je "propagandno orodje za določene politične interese". Tovrstna promocijska glasila je treba po njegovem mnenju tako tudi obravnavati in jih izvzeti iz definicije medija v zakonu o medijih.

O konkretnih imenih tovrstnih glasil ni želel govoriti, saj da bi bilo treba vzpostaviti kriterije in standarde ter analizirati vsebine, je pa pri nekaterih po njegovih besedah to "izrazito jasno" tudi "brez kakšnih poglobljenih študij".

Milosavljević: S tem je bila storjena gospodarska škoda državnemu podjetju

Prav tako po njegovem prepričanju medijski prostor ne more biti v lasti ministrov, predsednikov vlade, poslancev. Opozoril je na konflikte interesov, ko ti ministri pišejo oziroma poslanci sprejemajo medijsko zakonodajo oziroma druge zakone, s katerimi vplivajo na medijsko krajino, med katerimi je tudi zakonodaja s področja telekomunikacij in digitalnih storitev. "Nekatere od oblik finančnega prelivanja so potekale prav na način financiranja prek telekomunikacijskih podjetij, predvsem seveda državnega Telekoma," je opomnil.

Poleg vprašanja državnega oglaševanja je treba po njegovem mnenju urediti področje vseh državnih resursov, saj se sredstva prelivajo tudi prek sponzorstev, "domnevnih psevdoštudij", množičnega zakupovanja naročnin. Poudaril je, da morajo za vsakršno državno dodeljevanje sredstev obstajati kriteriji, standardi, razpisi, da se sredstva podelijo pod nediskriminatornimi pogoji.

Za oglaševanje podjetja v državni lasti, kot je Telekom, na Novi24TV, ki po njegovih navedbah ne beleži nikakršnih relevantnih podatkov o gledanosti, ni ekonomskega razloga, ampak je bila storjena "gospodarska škoda državnemu podjetju", meni. "Po moji interpretaciji in verjetno po interpretaciji marsikoga v medijskih in oglaševalskih krogih je lahko to samo seveda stvar politične povezanosti," je dejal.

Na vprašanje, ali torej tovrstni mediji na trgu nimajo možnosti preživetja, je odgovoril, da glede na podatke o gledanosti in obiskanosti ti mediji ne na področju retransmisij pri telekomunikacijskih operaterjih ne na področju oglaševanja nimajo nikakršnih rezultatov, ki bi utemeljevali njihovo ekonomsko uspešnost.

Na vprašanje, kako komentira pojasnila nekaterih, da so javna sredstva preusmerjali v določene medije zaradi uravnoteženja medijske krajine, ki da je v večini pod nadzorom levice, je Milosavljević poudaril, da ne more noben državni uradnik ali politični predstavnik davkoplačevalskega denarja deliti po svojem občutku oz. na osnovi svoje politične ideologije. Kot je sicer navedel, poleg SDS ne pozna nobene druge politične stranke pri nas, ki bi prek svoje stranke ali svojih najvidnejših politikov imela v lasti ali solasti medije. Lahko pa zaznamo, da določeni mediji "bolj favorizirajo določene politike", je dejal.

Savič: Uradni dokumenti medijskih zakupov ne sledijo oglaševalski logiki

Savič, ki preiskuje oglaševalske prakse državnih institucij in podjetij v državni lasti, je med letoma 2020 in 2022, v času tretje vlade Janeza Janše, med drugim analiziral kampanje ministrstva za obrambo za novačenje vojakov, ministrstva za zdravje Dober tek Slovenija, vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Cepimo se in Darsa za elektronske vinjete.

Uradni dokumenti medijskih zakupov v tem obdobju ne sledijo oglaševalski logiki, je ugotovil. V oglaševalskih strategijah, ki so se spreminjale brez pojasnil, so se na nepojasnjen, tržno nesmiseln oz. nedorečen način pojavljali mediji v lasti SDS in NSi. Iz podatkov o gledanosti oz. branosti teh medijev namreč izhaja, da nimajo nobenega relevantnega tržnega deleža. S tržnega vidika tako ni nobenega razloga, da bi v njih oglaševali, je pojasnil.

Iz uradnih dokumentov tudi izhaja, da agencije za kampanje niso imele podatkov o gledanosti in branosti. Nova24 TV je za razliko od drugih medijev kar sama poročala o izvedbi oglaševalskih akcij, v Excelovih tabelah so navedli le, kdaj se je oglas predvajal, ne pa tudi, koliko ljudi ga je videlo. Iz teh podatkov tako ni moč ocenjevati učinkovitosti oglaševalske kampanje. "Na srečo do tega problema ni prišlo, ker se tudi javna uprava, ministrstva in službe s kvaliteto izvedbe niso preveč ukvarjali," je pripomnil. Najbolj specifično se je po njegovem mnenju to pokazalo pri Ukomovi kampanji Cepimo se.

Meni, da je šlo med agencijami oz. znotraj javne uprave, tudi na podlagi pravilnika tedanjega direktorja Ukoma Uroša Urbanije, za dogovor, da se mora del oglaševalskega proračuna namenjati v te medije. Tako obstaja možnost, da je šlo za obvodno financiranje strankarskih medijev, ki brez "finančnih injekcij" davkoplačevalskega denarja na trgu ne bi preživeli, ocenjuje. "Ne prej ne potem nihče teh medijev ni prepoznal kot tržno relevantnih," je dodal.

Izpostavil je tudi pomanjkanje nadzora s strani računskega sodišča in Nacionalnega preiskovalnega urada, saj da je za njih pomembno le, da se zneski na naročilnicah ujemajo z zneski na računih. Nadzor je po njegovem mnenju padel tudi pri skrbnikih pogodb. "Niti ena varovalka, ki bi se morala, se ni sprožila, čeprav smo na to opozarjali tudi tekom kampanj," je dejal.