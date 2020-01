DeSUS se ne ozira na lakoto, delegatom do zdaj privoščili samo zavitek #video

Maratonski kongres stranke DeSUS, ki se je začel malo po 10. uri in naj bi trajal do 22. ure, je marsikaterega akterja in opazovalca današnje bitke za vrh stranke upokojencev pošteno sestradal. Na trenutke burna debata o tem, kdo od kandidatov je najbolj primeren za vodenje stranke, je vrhunec dosegla ravno v času kosila. A kaj, ko odmor za glavni obrok dneva takrat sploh ni bil predviden.

Marsikoga je okoli 14. ure bolj kot dilema Karl Erjavec, Aleksandra Pivec ali Borut Stražišar zanimalo, kje in kako bo najhitreje napolnil svoj želodec. Priložnosti za to ni bilo veliko, saj so razprave, govori in predstavitve mnenj neprekinjeno trajali vse od začetka kongresa malo po 10. uri.

Foto: M. L.

Tisti, ki so se morali na kongres v Ljubljano odpraviti že zgodaj zjutraj, so tako okoli 14. ure zgrabili priložnost in si poiskali prostor ob dobro založeni mizi tik pred kongresno dvorano, h kateri sta vabili jedača in pijača.

Foto: M. L.

Če govorimo o hrani, je na mizah prevladovala zgolj ena sladica, najbolj enostavno bi ji rekli "štrudelj", zavitek na sto in en način oziroma s sto in enim nadevom. Ali je to sladica, na katero prisegajo v stranki upokojencev, nam ni uspelo izvedeti, je pa že postalo jasno, da se bodo delegati in gostje današnjega kongresa z glavnim obrokom dneva lahko okrepčali šele ob 18. uri.

Foto: M. L.

Še pred tem bodo morali delegati oddati svoj glas tudi enemu od treh kandidatov za vodenje stranke. Najprej dolžnosti, šele nato kosilo, je odločilo vodstvo stranke upokojencev, ki se očitno ne ozira na lačne želodce.