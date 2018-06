Deroča voda v Kisovcu za seboj pustila pravo razdejanje #foto

Neurja z močnim dežjem in ponekod tudi točo, ki so se začela včeraj popoldne in se ponekod pojavljala še pozno v noč, so težave povzročala predvsem v Zasavju, Poljanski dolini, Posavju, na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju. Po napovedih vremenoslovcev pogoste nevihte s krajevno močnimi nalivi danes grozijo predvsem osrednjemu in vzhodnemu delu države. Poglejte, kakšno razdejanje je za seboj pustila deroča voda v Kisovcu.

Po podatkih agencije za okolje (Arso) bodo tudi danes popoldne, zvečer in ponoči predvsem v osrednjem in vzhodnem delu države pogoste nevihte s krajevno močnimi nalivi. Ob tem se lahko pojavijo tudi močnejši sunki vetra in toča.



Arso še opozarja, da bodo danes ob močnejših nevihtah hitro narasli manjši vodotoki in hudourniki. Ponekod lahko pride do razlivanj. Pojav je mogoč v večjem delu države, zlasti pa v osrednji in vzhodni Sloveniji. Mogoči so tudi zastoji meteorne vode.

Po podatkih centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje je močno neurje s točo okoli 17. ure zajelo občino Zagorje ob Savi. V Zagorju, Kisovcu, Lokah pri Zagorju, Šemniku, Čolnišču, Izlakah, Šklendrovcu in Mošeniku je poplavilo okrog 20 stanovanjskih hiš, tri bloke, Osnovno šolo Kisovec, trgovini v Kisovcu in Zagorju ter nekaj gospodarskih poslopij.

Na ceste se je sprožilo več plazov. Zaradi naplavin je bila polovično zaprta regionalna cesta Trbovlje-Zagorje, cesta Šklendrovec-Podkum pa je bila zaradi plazu popolnoma zaprta.

Foto: Mojca Kamnik Delno zaprte in poškodovane so bile ceste Mošenik-Podkrnice, Čolnišče-Mala Peč in cesta v Znojilah.

V Spodnjem Šemniku je hudournik spodjedel cesto na dolžini stotih metrov in je popolnoma zaprta.

Zaradi močnih nalivov morajo prebivalci krajev Šemnik, Loke pri Zagorju in krajevne skupnosti Jože Marn vodo preventivno prekuhavati.

Foto: Mojca Kamnik V intervencijah je sodelovalo okoli sto gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Zagorje mesto, Loke, Šentlambert, Izlake, Čolnišče, Čemšenik in Kotredež. Pri odpravljanju posledic neurja so sodelovali še delavci Javnega komunalnega podjetja Zagorje in Cestnega gradbenega podjetja Kisovec.

Foto: Mojca Kamnik

Foto: Mojca Kamnik Foto: Mojca Kamnik Foto: Mojca Kamnik