Škoda po neurju v Občini Črnomelj prek deset milijonov evrov

Škoda, ki jo je v Občini Črnomelj v petek povzročilo močno neurje s točo, bi lahko po zadnji oceni občinskega vodstva presegla deset milijonov evrov. Ocene se spreminjajo, saj pri prvih grobih in okvirnih ocenah škode niso upoštevali posledic, ki jih je toča povzročila proizvodnji podjetij, gospodarski infrastrukturi in kmetijstvu.

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je za STA danes pojasnila, da večino ocen gospodarske škode še niso dobili in jih pričakujejo do nocojšnje izredne občinske seje, na katero so povabili tudi predstavnike gasilcev in civilne zaščite, ki bodo podali svoja poročila.

Toča poškodovala tudi infrastrukturo

Sicer pa črnomaljsko gospodarsko, predvsem podjetja v poslovni coni Tris Kanižarica, po njenih besedah nimajo le škode na strehah, temveč je kot pest debela toča ponekod poškodovala tudi njihovo infrastrukturo, na prostem hranjene izdelke in začasno zaustavila njihovo proizvodnjo.

Kot primer je navedla družbo Adria Dom, kjer naj bi vsa škoda presegla dva milijona evrov, s tem, da celotne cenitve tam še niso opravili. Toča je namreč v Adria Domu poškodovala streho podjetja, nekaj notranje stavbne infrastrukture, sočno elektrarno in že izdelane mobilne hiške na prostem. Okrnila je tudi tamkajšnjo proizvodnjo.

Toča je prizadela tudi črnomaljsko poslovno cono s podjetji Akrapovič, Polycom in Livar ter celo vrsto manjših podjetij in trgovin. V vseh podjetjih je proizvodnja že znova stekla, nekatera pa so jo morala prilagoditi stanju in sanaciji.

Toča klestila je tudi v tovarni Akrapovič v Črnomlju. Foto: Mitko Blatnik

Med drugim je toča v vsej občini poškodovala več kot 700 zasebnih stavb, številna vozila na prostem, objekte kulturne dediščine, javne zavode, izobraževalne in varstvene ustanove, policijsko postajo, kulturni dom, zdravstveni dom, ponekod je povsem uničila poljščine in oklestila sadovnjake ter vinograde.

Neurje je prizadelo tudi stanovanjske in večstanovanjske objekte, oceni celotne škode pa morajo prišteti tudi stroške čiščenja in odvažanja odpadkov, je še povedala Čemas Stjepanovičeva.