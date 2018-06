Močnejše nevihte danes na severovzhodu države

Močnejše nevihte na severovzhodu napoveduje tudi spletni portal Estofex, ki združuje evropske meteorologe in študente meteorologije in ki je za pretekli petek pravilno napovedal najmočnejše nevihte ravno nad Slovenijo.

Na vprašanje, ali je mogoča tudi toča, nam je Janez Markošek odgovoril, da je ta, pa naj bo bolj drobna ali debela, mogoča ob vsaki nevihti, niso pa razmere takšne, kot so bile v petek, ko je toča najbolj uničevala v Črnomlju.

Jutri bo še spremenljivo, nato pa veliko bolj stabilno vreme

Jutri bo oblačno, občasno bo padal dež in nastala bo tudi kakšna nevihta, napoveduje Markošek. Doda, da za zdaj ni videti, da bi se lahko dogajalo kaj, kar bi nas moralo skrbeti.

Ker bodo temperature nižje, bo verjetnost močnejših neviht toliko manjša. "Danes je zadnji res vroč in soparen dan," je še povedal Markošek.

V četrtek in petek bo vreme stabilno.

Petek 15.6. bo kot kaže prvi dan v letošnjem juniju, ko nikjer po Sloveniji ne bo dežja ali neviht. https://t.co/bLNBw8gP5z — ARSO vreme (@meteoSI) June 12, 2018

V soboto ali nedeljo se bo spet začelo novo obdobje nestalnega vremena z nevihtami. Kot kaže, bo takšen tudi prihodnji teden, temperature pa okoli 25 stopinj Celzija ali malo nad to vrednostjo, ne bodo pa dosegle ali presegle 30 stopinj Celzija.

Kakšne morajo biti razmere za tako veliko točo

Takšne razmere se ustvarijo zelo redko, in sicer morda enkrat ali dvakrat na leto. V Črnomlju je bilo najhuje, tam je bila toča največja, malo kasneje pa je okoli pet centimetrov debela padala na Kozjanskem, imeli so jo tudi v okolici Podčetrtka.

"Za tako debelo točo mora biti v nevihti prisoten močan vzgornik (veter vertikalne smeri navzgor), saj na zrno toče deluje sila težnosti, ki vleče zrno proti tlom. Zrno toče se najhitreje debeli, če je sila vzgornika približno enaka sili težnosti. V tem primeru zrno toče skorajda miruje v oblaku, obenem pa se v njo z veliko hitrostjo zaletavajo podhlajene kapljice in ostala drobnejša zrna toče, ki se sprimejo v večje zrno. Pomembna je tudi količine vode v oblaku. Bolj vodnati oblaki lahko nosijo večja zrna toče. V močnih nevihtah je vzgornik običajno ločen od vzdolnika (veter vertikalne smeri navzdol), zato lahko zrno toče večkrat zakroži po oblaku, dokler ni dovolj debelo, da pade proti tlom. Pri takšnih zrnih lahko najdemo izrazite kolobarje, ki so posledica potovanja toče navzdol in navzgor," je razmere za nastanek tako velike toče Arso opisal na Facebooku.

Na tla je priletela s hitrostjo 150 kilometrov na uro

"Zaradi kvadratnega zakona upora je hitrost toče povezana z njeno maso in obliko. Debelejša ko je toča, hitreje pada. Končna hitrost osem centimetrov debele toče, ki je padala v Črnomlju in okolici, je približno 150 kilometrov na uro," so zapisali na Arsu. Ponekod v Črnomlju so toči na njenem najdebelejšem delu namerili tudi skoraj 12 centimetrov.