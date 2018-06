Takšna toča lahko ogroža življenja

Toča, kakršna je v petek padala v Črnomlju, lahko resno ogrozi naše življenje. Pride lahko do hudih poškodb glave, najbolj pa so ogroženi tisti starejši ljudje, ki so na terapiji z zdravili proti strjevanju krvi. V Črnomlju na srečo toča ni poškodovala nikogar, v zdravstvenih domovih je neurje povzročilo le gmotno škodo.

Toča, ki je v petek klestila po Črnomlju, razbila vse zunaj parkirane avtomobile in poškodovala več kot 400 objektov, je bila nepravilnih oblik in nazobčana, sestavljena iz manjših ostrih ledenih delov. Takšna je razbijala trdne strešnike, vzdržljive solarne panele, avtomobilska stekla in na pločevini delala za točo sicer nepredstavljivo škodo.

"Takšna toča zna biti res izjemno, izjemno nevarna"

Predstojnik urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto Bojan Kostić ni bil seznanjen s tem, da bi v petek zaradi neurja k njim prišla kakšna težje poškodovana oseba. Meni, da so se ljudje očitno znali pravilno odzvati na neurje.

"Takšna toča zna biti res izjemno, izjemno nevarna," se strinja Kostić in pritrdi, da so lahko najbolj nevarne poškodbe glave. "Predvsem je to lahko zelo nevarno za starejše, ki so na antikoagulanztni terapiji, torej če jemljejo zdravila proti strjevanju krvi. V tem primeru bi znalo biti zares hudo," pove Kostić in doda, da bi bili takšni pacienti ob izpostavljenosti najbolj ogroženi. Zanje je prepričan, da dobro vedo, kaj to zanje pomeni.

Kostić meni, da bi moral vsak poskrbeti zase in se pravočasno umakniti na varno, še preden začnejo z neba leteti takšne krogle, saj se to razvije postopoma, ne naenkrat.

V zdravstvenem domu težave z neurjem povezane le s poškodbami stavbe

Strokovna vodja Zdravstvenega doma Črnomelj je direktorico Evo Čemas obvestila, da v zdravstvenem domu niso oskrbeli nikogar, ki bi bil poškodovan zaradi toče.

Čemasova pa je povedala, da je tudi njihov zdravstveni dom utrpel materialno škodo, in sicer je toča uničila okoli 140 kvadratnih metrov strešne kritine, ki jo bodo morali zamenjati, na drugih mestih pa so nastale številne poškodbe, kjer bo potrebno popravilo. Toča jim je uničila tudi svetlobne kupole, poškodovala žaluzije, uničila je okoli 70 kvadratnih metrov velik nadstrešek nad vhodom, ki ga bodo morali zamenjati.

"Potrebna bosta tudi beljenje in zamenjava stropnih plošč v prostorih, kjer je vanje pritekla voda, poškodovanih je tudi devet službenih avtomobilov. Že v petek smo s skupino zaposlenih in s pomočjo gasilcev, ki se jim ob tej priložnosti tudi zahvaljujemo za pomoč, pokrili streho, zaščitili opremo in počistili prostore. Danes delo poteka nemoteno. Dve ambulanti delata v drugih prostorih. Nekoliko je spremenjeno gibanje po zdravstvenem domu, zaradi zaščite smo namreč omejili dostope do poškodovanih prostorov," je še povedala Čemasova.

Toča na srečo ni poškodovala niti živali

Na belokranjski veterinarski službi in v Veterinarski ambulanti Črnomelj niso bili obveščeni o poškodovanih živalih. Kot so nam povedali na belokranjski veterinarski službi, v Črnomlju niti ni toliko kmetij, kjer bi se živali pasle na prostem oziroma se med neurjem niso. Kmetije imajo živali večinoma v hlevih.