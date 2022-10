Danes še štetje glasovnic po pošti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nedeljskem prvem krogu predsedniških volitev, v kateri nihče izmed sedmerice ni prepričal večine volivcev, v drugi del kampanje stopata Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Rezultatom nedeljskega glasovanja bodo danes prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije.

Logarja je na nedeljskem glasovanju ob 51,06-odstotni udeležbi podprlo 33,96 odstotka volivcev, Pirc Musarjevo pa 26,87, kažejo delni neuradni izidi volitev po preštetih 99,93 odstotka glasovnic. Ker nobeden ni dobil potrebne več kot 50-odstotne večine, se bosta pomerila v drugem krogu volitev, ki bo 13. novembra.

Do tedaj pa ju čaka še tritedenska kampanja, v kateri bosta oba poskušala nagovoriti tudi volivce, ki so v prvem krogu glasovali za druge kandidate ali pa so ostali doma.

Na končne izide prvega kroga volitev bo sicer treba počakati še dober teden, danes pa bodo oddanim glasovom prišteli še rezultate glasovanja po pošti iz Slovenije. Po praznikih, 2. novembra, pa bodo prešteli tudi glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine.