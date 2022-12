Nominacija z naslovom Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja dokazuje bogastvo čebelarske dediščine, njeno dolgo zgodovino in tradicionalne izraze, pa tudi razširjenost veščin, znanj in praks, ki se prenašajo iz roda v rod. S svojo nepremično in premično dediščino je čebelarstvo močno vpeto v slovenski prostor, v sodobnem času ga zaznamuje tudi čebelarstvo v urbanem okolju, uspešno pa se usmerja tudi v apiterapijo in apiturizem, so zapisali na ministrstvu za kulturo, kjer so vodili projekt priprave nominacije.

Temeljila je na enotah nesnovne kulturne dediščine, ki so bile med letoma 2018 in 2020 vpisane na seznam registriranih enot nesnovne dediščine, in sicer čebelarstvo, poslikava panjskih končnic, prevozno čebelarstvo, izdelovanje panjev in čebelnjakov, vzreja čebeljih matic kranjske čebele, apiterapija, izdelovanje malih kruhkov in lesenih modelov ter lectarstvo.

Slovensko nominacijo označili za primer dobro pripravljene nominacije

Pri pripravi nominacije so sodelovali še strokovnjaki iz Slovenskega etnografskega muzeja, Čebelarskega muzeja iz Radovljice in Čebelarske zveze Slovenije.

Nominacija je prejela pozitivno oceno ocenjevalnega telesa, ki jo je v svojem poročilu označilo kot primer dobro pripravljene nominacije ter izpostavilo povezave med nesnovno dediščino in okoljsko trajnostjo.

Fotografije z dogodka v Rabatu, ki sta se ga udeležila predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč in tajnica Barbara Dimc:

Tradicija reje lipicancev povezuje osem držav

Večnacionalna nominacija z naslovom Tradicije reje lipicancev, ki jo je prav tako vodilo slovensko ministrstvo za kulturo, povezuje osem držav – Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. Tudi ta nominacija je prejela pozitivno oceno ocenjevalnega telesa.

V vseh osmih državah imajo lipicanci že stoletja simbolno vlogo in še danes predstavljajo številne skupnosti. Njihov simbolni pomen se prenaša skozi ustno izročilo in ljudske pesmi ter priča o tesni čustveni povezanosti med človekom in konjem.

V osmih državah imajo lipicanci že stoletja simbolno vlogo in še danes predstavljajo številne skupnosti. Foto: Andreja Lončar